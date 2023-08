Direkte klokken 11: Stoltenberg blir intervjuet etter omstridt stabssjef-utspill om Ukraina

Det vakte internasjonal oppsikt da Nato-stabssjef Stian Jenssen tidligere i uken luftet ideen om at Ukraina kan gi fra seg territorium i bytte med Nato-medlemskap.

Publisert: 17.08.2023

Du kan følge direktesendingen fra Arendal i videovinduet over fra klokken 11.

Torsdag blir Natos generalsekretær Jens Stoltenberg intervjuet av Harald Stanghelle under Arendalsuka. Den tidligere Aftenposten-redaktøren er nå leder for programkomiteen for Arendalsuka.

Temaet er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden.

Kontroversiell idé

Intervjuet skjer to dager etter en paneldebatt i Arendal der Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen deltok. Der kom Jenssen med et kontroversielt utspill.

Han sa at man må ha noen tanker om hva slags situasjon Ukraina vil være i den gangen Russlands blodige angrepskrig på landet tar slutt. Han påpekte at ett forslag som er blitt luftet, er at Ukraina gir fra seg territorium til Russland og blir medlem av Nato.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ankommer Arendalsuka torsdag. Vis mer

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, sa Jenssen.

Internasjonal nyhetssak

Ukraina reagerte kraftig. De kalte forslaget uakseptabelt. I Russland er utspillet blitt tolket som at Vesten ikke står så stødig bak Ukraina som Nato, USA og andre vestlige land vil å gi inntrykk av.

Saken er omtalt i andre store internasjonale medier. Blant annet The Washington Post og britiske The Guardian.

I ettertid har Stian Jenssen innrømmet at han skulle ha formulert seg på en annen måte.

– Min uttalelse om dette var en del av en større diskusjon om mulige fremtidige scenarioer i Ukraina. Jeg burde ikke sagt det på den måten. Det ble feil, sa Jenssen til VG.

Nato uttaler at Nato står fast ved at det er Ukraina selv om setter vilkår for eventuelle fredsforhandlinger med Russland, og når tiden er inne.