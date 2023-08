Nato-sjef Jens Stoltenberg om Ukraina: Ikke rom for kompromiss

Var Nato-stabssjef Stian Jenssens kontroversielle utspill en snedig «prøveballong»? Torsdag prøvde Jens Stoltenberg å sette et stopper for ryktene: – Nato vil fortsette å støtte Ukraina, sa Nato-sjefen, som la til at det er «godt mulig» at Ukraina får jagerfly.

Torsdag formiddag ble Natos generalsekretær Jens Stoltenberg intervjuet av Harald Stanghelle under Arendalsuka. Den tidligere Aftenposten-redaktøren er nå leder for programkomiteen for Arendalsuka.

Temaet var den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden – og Russlands voldsomme angrepskrig mot Ukraina.

Stoltenberg og Stanghelle startet med å snakke om hvordan Stoltenberg ble generalsekretær for snart ti år siden. Dette var i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og Midtøsten var i ferd med å tilspisse seg.

– Verden forandret seg. Da jeg kom til Nato, var det allerede krig i Ukraina. IS kontrollerte store deler av Syria og Irak, sa Stoltenberg.

– Hva skulle du ønske at du visste i oktober 2014, som du vet i dag? spurte Stanghelle.

– Varigheten av elendigheten. Man har alltid et håp om at det skal gå over. Men det er bare blitt verre, svarer Stoltenberg. Han trakk frem Russlands aggresjon overfor Ukraina, blant annet med annekteringen av Krym i 2014.

Siden da har Nato styrket seg, blant annet med ny kommandostruktur, flere operative styrker og mer materiell. Stoltenberg påpekte at som følge av dette var Nato relativt godt forberedt da Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022.

Kontroversiell idé

Intervjuet skjer to dager etter en paneldebatt i Arendal der Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen deltok. Der kom Jenssen med et kontroversielt utspill.

Han sa at man må ha noen tanker om hva slags situasjon Ukraina vil være i den gangen Russlands blodige angrepskrig på landet tar slutt. Han påpekte at ett forslag som er blitt luftet, er at Ukraina gir fra seg territorium til Russland og blir medlem av Nato.

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, sa Jenssen.

Internasjonal nyhetssak

Ukraina reagerte kraftig på Stian Jenssens utspill. De kalte stabssjefens forslag uakseptabelt. I Russland er det blitt tolket som at Vesten ikke står så stødig bak Ukraina som Nato, USA og andre vestlige land vil å gi inntrykk av.

Det er blitt spekulert på om dette var en forsnakkelse, eller en slags «prøveballong» fra Natos side – en test for å se reaksjonene.

Saken er omtalt i store internasjonale medier. Blant annet The Washington Post og britiske The Guardian. I ettertid har Stian Jenssen innrømmet at han skulle ha formulert seg på en annen måte.

– Min uttalelse om dette var en del av en større diskusjon om mulige fremtidige scenarioer i Ukraina. Jeg burde ikke sagt det på den måten. Det ble feil, sa Jenssen til VG.

Torsdag avviste Stoltenberg at det var en «prøveballong».

– Vår holdning, Natos holdning, er uendret. Det ble slått fast på toppmøtet i juli. Det var der klar støtte til å forsvare Ukrainas territorielle integritet og suverenitet militært, sa Stoltenberg.

– Bare ukrainerne kan bestemme når forutsetningene for forhandlinger er til stede, føyde han til.

Stoltenberg understreket at Ukrainas styrke ved forhandlingsbordet vil bli styrket av hvordan det går på slagmarken.

– Det avgjørende er at Nato vil fortsette å støtte Ukraina.

Svart og hvitt

Når det gjelder Ukraina, så er det ikke rom for kompromiss, sa Stoltenberg også:

– Noen ganger er det svart og hvitt, sa Stoltenberg.

Han sammenlignet Russlands invasjon 24. februar i fjor med Tysklands invasjon av Norge under andre verdenskrig. Han avviste også at Vestens vakler i sin støtte til Ukraina:

– Jeg tviler ikke på at de tenker slik i Russland. At de skal vente oss ut. At vi skal gi oss, sa Stoltenberg. Han trakk frem to grunner til at han mener at dette er feil:

Russland har allerede undervurdert hvor lenge og i hvor stort omfang Vesten er villige til å støtte Ukraina. Vesten har et ansvar for å støtte Ukraina. Dette er et valg som må tas av politikere og befolkningene i vestlige land:

– Vi må bevise at utholdenheten til demokratier er sterkere enn autokratier, sa Stoltenberg.

«Godt mulig» at Ukraina får jagerfly

Stanghelle og Stoltenberg var også innom temaet klasevåpen. Stoltenberg var statsminister da Norge sluttet seg til klasevåpenkonvensjonen som forsøker å sikre et internasjonalt forbud mot våpnene.

Nå har USA imidlertid gitt det kontroversielle våpenet til Ukraina. Stoltenberg innrømmet at dette er et «brutalt dilemma».

Langtrekkende våpen og stridsvogner ble også tatt opp.

– Går det en grense? spurte Stanghelle.

Stoltenberg svarte ikke direkte på spørsmålet. Men han påpekte at det gradvis er blitt lagt mer vekt på å gi våpen til Ukraina som kan bidra til store offensive operasjoner.

– Kommer det jagerfly?

– Det er godt mulig, sa Stoltenberg.

Han la til at man har startet opptrening av ukrainske jagerflypiloter på vestlige jagerfly. Det kan legge til rette for at Ukraina får jagerfly fra Nato-land etter hvert.

Ukrainerne har lenge håpet at vestlige jagerfly vil gi dem et overtak i offensiven. Men de har nå mistet håpet om at de kan få noen fly før året er omme, skriver Reuters.

Bevisst på atomtrusselen

Men generalsekretæren understreket at Nato prøver å unngå en krig mellom Russland og Nato. Dette gjøres ved å ha styrker øst i alliansen, øke beredskapen og ved å støtte Ukraina. Målet er å avskrekke Russland. Det mener Stoltenberg Nato har lykkes med.

Stoltenberg ble også spurt om det er grunn til å frykte at konflikten kan utvikle seg til en atomkrig.

– Vi skal ikke være redde, men vi skal være beviste, svarte Stoltenberg. Generalsekretæren la til at Vesten ikke må la seg skremme fra å hjelpe Ukraina på grunn av Russlands trusler om å bruke atomvåpen.

– Vi har ikke sett noen endringer i deres kjernefysiske styrker som gjør at vi endrer våre styrker og måten vi har innrettet dem på, understreket Stoltenberg.