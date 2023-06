En halv million demonstrerte mot Polens regjering

Over en halv million mennesker deltok da opposisjonen i Polen organiserte en storstilt demonstrasjon mot regjeringen i landet søndag.

Deltakere i den store demonstrasjonen mot Polens konservative regjering søndag. Aksjonistene beskylder regjeringen for å svekke demokratiet og følge etter Ungarn og Tyrkia i retningen av utvikle et autokrati. Vis mer

Demonstrasjonen i hovedstaden Warszawa er den største siden kommunismen tok slutt for over 30 år siden.

Bakgrunnen er en omstridt, ny lov: Det skal opprettes en komité som skal granske russisk innblanding i pollsk politikk mellom 2007 og 2022. Dersom komiteen kommer frem til at polske politikere har latt seg påvirke av Russland, risikerer de å bli utestengt fra politikken.

Aksjonistene beskylder regjeringen for å opptre udemokratisk, og innbyggere fra hele landet møtte etter oppfordring fra Donald Tusk, landets tidligere statsminister og tidligere leder av Det europeiske råd.

Også Polens tidligere president og mottaker av Nobels fredspris, Lech Walesa, deltok side ved side av Tusk da demonstrantene marsjerte gjennom sentrum av Warszawa.

Slåss for frihet

– Vi er samlet her i dag så hele Polen, hele Europa og hele verden kan hvor sterke vi er, og hvor mange av oss som forberedt på slåss for frihet og demokrati, på samme måte som for 30 og 40 år siden, sa Tusk til menneskemengden.

Tusk er nå leder av opposisjonspartiet Borgerplattformen. Regjeringen, under ledelse av president Andrzej Duda, har i flere uker blitt sterkt kritisert fordi den har vedtatt loven som kan hindre kritikere i å få offentlige stillinger. Også flere andre land, som USA og EU, har uttrykt bekymring for loven sagt at den at den kan påvirke frie valg i landet.

Demonstrasjonen søndag skjedde på dagen 34 år etter Polen hadde sitt første frie valg i 1989. Lovforslaget fra det regjerende konservative regjeringspartiet Lov og rettferdighetspartiet (PiS) er blitt beskyldt for å bli laget spesielt for å hindre Tusk i å stille som kandidat når det holdes nytt valg i Polen til høsten.

Opposisjonsleder Donald Tusk (nr. to fra venstre) og tidligere president i Polen, Lech Walesa, foran i demonstrasjonen mot den konservative regjeringen søndag. Foto. Czarek Sokolowski / AP / NTB

Plakater

Med plakater hvor det blant annet sto «Europa – vi unnskylder PiS» og «PiS i pissoaret» marsjerte demonstrantene gjennom gatene i Warszawa.

Forslaget kommer fra det konservative regjeringspartiet til Jaroslaw Kaczynski og blir sett på bakgrunn av at det til høsten skal holdes parlamentsvalg i Polen.

Kaczynski er leder for Lov og rettferdighetspartiet. Han og Donald Tusk har i årevis vært bitre politiske rivaler.