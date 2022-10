Titusenvis demonstrerte mot det iranske regimet i Berlin

Rundt 37.000 mennesker samlet seg i Berlins gater lørdag, for å vise solidaritet med opprøret mot det iranske presteveldet.

Flere holdt opp plakater med påskriften «Kvinner. Livet. Frihet».

Lørdag samlet titusenvis av demonstranter seg i Berlin. Deltagerne holdt opp iranske flagg og plakater hvor de kritiserte Irans ledere. På plakatene sto det skrevet «Kvinner. Livet. Frihet», på både engelsk og tysk, ifølge nyhetsbyrået AP arrow-outward-link .

De siste ukene har iranske kvinner vist håret i protest til støtte for Mahsa Amini. Den 22 år gamle kvinnen døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet i Teheran 13. september.

De iranske fargene var godt synlige, og noen viste også støtte til Ukraina.

Noen hadde reist langt fra andre europeiske land, eller andre deler av Tyskland, for å ta del i lørdagens demonstrasjon.

– Det er så viktig for oss å være her, for å være stemmen for det iranske folk, som blir drept i gatene, sa Shakib Lolo, som kommer fra Iran, men bor i Nederland.

– Dette er ikke kun et opprør. Dette er en revolusjon. Alle mennesker i verden må se dette, sa Lolo til AP.

Demonstrasjonen, som var organisert av Woman (asterisk) Life Freedom Collective, gikk gjennom sentrale deler av den tyske hovedstaden.