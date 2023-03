Kanskje var Trump utro med en pornostjerne og betalte henne hysjpenger. Det betyr ikke at han blir dømt.

Her er seks punkter som kan hindre at Donald Trump blir dømt i saken om hysjpenger til en pornostjerne.

Demonstranter både for og mot Donald Trump var 27. mars utenfor tinghuset på Manhattan. Ryktene svirrer om en mulig tiltale mot Trump.

31.03.2023 09:18 Oppdatert 31.03.2023 10:03

Torsdag gikk en storjury i New York inn for å tiltale Donald Trump.

Bakgrunnen er at en pornostjerne høsten 2016 fikk 130.000 dollar fra Trumps advokat, Michael Cohen. Pengene ble betalt for at kvinnen, Stormy Daniels, ikke skulle påstå at hun hadde hatt en seksuell affære med mannen som da var presidentkandidat.

Det er ikke ulovlig å inngå en avtale med noen om å holde munn. Det er heller ikke ulovlig å betale for det. Problemet for Trump: Beløpet ble utbetalt rett før valget. Det kan dermed kanskje regnes som støtte til valgkampen hans.

Det er strenge regler for hvor mange penger man kan gi eller låne til en valgkamp. 130.000 dollar er svært langt over grensen. Saken mot Trump er tidligere lagt i skuffen på riksplan. Nå er det kommet til overflaten i New York. Det er det en grunn til at det skjer der.