I England får hundrevis av barn behandling for dataspillavhengighet. I Norge kan foreldre ha blitt flinkere til å regulere barnas bruk av dataspill, tror ekspert.

Det britiske helsevesenet behandler hundrevis av barn for avhengighet av dataspill. Noen av dem angriper familiene sine, skriver The Times.

Også i Norge er det ungdommer som må få hjelp på grunn av spillavhengighet, viser tall Aftenposten har hentet inn fra Norsk pasientregister. Mer om det lenger ned i saken.

Storbritannia fikk sitt første senter for spillavhengighet i oktober 2019. Siden starten har pasienter fått behandling. Blant de spillavhengige, er det flest tenåringsgutter.

Ifølge avisen skjer det i England ganske ofte at politiet blir tilkalt når barn blir aggressive. Det kan skje når foreldre har forsøkt å begrense tilgangen til internett eller gjemme spillkonsollene.

Noen av barna som har spillproblemer, har sagt til behandlerne at de «heller vil dø enn å slutte å spille». Andre slutter på skolen og kutter ut måltider og familieferier.

Får opptil 12 timer hos psykolog

Gjennomsnittsalderen for pasientene ved spillsenteret er 17 år. Pasientene får som regel tilbud om 12 psykologsamtaler.

Barna oppfordres til å gjenoppdage andre interesser og å begynne med skolearbeid. Målet er å begrense spilletiden til 2 timer om dagen, ned fra cirka 14 timer.

Foreldrene får også tilbud om terapi og støttegrupper for å forstå psykologien ved spillavhengighet og gjenoppbygging av forholdet til barna.

Av de 327 som fikk behandling ved senteret i fjor, så var 150 gamere og 177 familiemedlemmer, opp fra 99 gamere og 121 familiemedlemmer i 2021.

17 barn har fått behandling

I Norge har man ikke noe senter for dataspillavhengige barn. Men er problemene alvorlige nok, så har man rett på behandling. Behandlingen vil som regel bli gitt gjennom barne- og ungdomspsykiatrien (Bup).

Hvor mange som får en slik behandling, finnes det ikke sikre tall på. Det skyldes blant annet at dataspillavhengighet er en såpass fersk diagnose at den ennå ikke har fått sin egen kode hos Norsk pasientregister.

Men personer under 18 år som får behandling for dataspillavhengighet, kan ha blitt kodet som personer som får behandling for pengespillavhengighet, opplyser Spillforsk til Aftenposten. De siste fire årene har til sammen 17 personer under 18 år fått behandling for patologisk spillelidenskap, opplyser Helsedirektoratet.

3 prosent er «problemspillere»

Tall fra 2019 tyder på at 0,9 prosent av den norske befolkningen lider av dataspillavhengighet. En undersøkelse fra 2016 viste at 3 prosent av befolkningen var det man mente var «problemspillere».

Det finnes ikke gode tall for barn, siden man bare har undersøkt forekomsten hos personer over 16 år.

– Men vi ser at forekomsten er høyere blant yngre (16–25) enn eldre. Dermed er det en rimelig antagelse er at forekomsten er høyere blant barn enn blant voksne, skriver Rune Aune Mentzoni i en e-post til Aftenposten.

Han er forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (Spillforsk) ved Universitetet i Bergen. Han sier det er et klart flertall av gutter som rammes.

– I den voksne befolkningen er risikoen for å ha slike problemer anslagsvis tre ganger høyere for menn enn for kvinner, skriver han.

De som har mest kompetanse på behandling av spillelidenskap i Norge, er opptatt av å øke kompetansen hos fagpersoner rundt om i Norge.

– Foreldre er blitt flinkere

KoRus Øst tilbyr sammen med Høgskolen i Innlandet et halvårig studium til folk med ulik faglig bakgrunn. Det opplyser Øystein Bjørke Olsen, sosionom og nestleder ved KoRus Øst.

Han sier inntrykket deres er at foreldre de siste 15 årene er blitt mer bevisst på utfordringer med dataspillavhengighet.

At barn kan bli så voldelige at man må ringe politiet, er ikke noe Øystein Bjørke Olsen har hørt om i Norge.

Men, sier han, å kutte internettforbindelsen er ikke en anbefalt tilnærming. Det skaper bare irritasjon.

Å kutte internettforbindelsen anbefales ikke.

– Det handler ikke om å forby spilling

Behandlingen som anbefales for barn, er at man jobber med familien.

– Det handler ikke om å forby spilling, men å etablere gode rutiner for å spille på en hensiktsmessig måte, sier Øystein Bjørke Olsen.

De er opptatt av følgende:

Barn må få nok søvn. De kan ikke spille hele natten.

De må ha tid til å gå på skolen og være opplagt når de er der.

Barna bør kanskje ha noen andre aktiviteter også.

Foreldrene må kanskje også endre sine rutiner og ikke sitte foran en skjerm hele tiden.

Men hvor alvorlig kan dataspillavhengighet være?

Det avgjørende er ikke nødvendigvis hvor mange timer man bruker til å spille, men hvilke konsekvenser det får for livet ditt.

Det man ser er at de som får størst problemer med spill, gjerne også har andre utfordringer i livet, slik som mobbing, skolevegring eller psykiske utfordringer.

Det kan både føre til at man bruker mer tid på spill i utgangspunktet, og at konsekvensene av spillingen blir større.

– Blir du sittende og game og ikke gjør noen annet, så er det ingen tvil om at det påvirker den psykiske helsen negativt, sier Øystein Bjørke Olsen.