Kina lånte villig ut enorme summer. Så måtte de redde sine egne låntagere.

Kina må punge ut med store kriselån for å hindre kollaps. Nå halter «århundrets prosjekt».

En bro var under oppføring i 2018 som del av Bar-Bojare-motorveien i Bioče i Montenegro. Motorveien er ett av infrastrukturprosjektene finansiert av Kina.

06.04.2023 22:11

Alle veier skulle gå til Beijing. Handelsruter over land og den «maritime silkeveien» til sjøs. Men ti år etter at Xi Jinping kunngjorde Belte- og vei-initiativet (BRI) halter «århundrets prosjekt».

Summene som lånes ut, har stupt. Byggeprosesser har stagnert. Og lav- og mellominntektslandene som fikk enorme lån «drukner i gjeld». Det skriver Foreign Policy.

Mange av landene som har lånt penger av Kina, klarer rett og slett ikke å håndtere gjelden sin. Dermed har Kina måttet ty til flere og kreative metoder for å hindre at det hele kollapser.

Må hjelpe med å betale egne lån

I praksis har Kina opprettet et «nytt globalt system for internasjonale kriselån til land i gjeldskrise».

Det slås fast i en rapport fra Aiddata-senteret hos William & Mary-universitetet i Virginia i USA. Økonomer og forskere fra Verdensbanken og Harvard-universitetet er blant dem som har jobbet med rapporten. Konklusjonen er:

«Over 20 låntagere har fått 240 milliarder dollar i kinesiske kriselån siden år 2000.»

Det tilsvarer 2500 milliarder kroner. Eller omkring hele New Zealands brutto nasjonalprodukt i fjor.

Fakta Belte- og vei-initiativet Kinesisk utenriks- og handelsprosjekt, tidligere kjent som «ett belte, én vei». Kunngjort av partileder og president Xi Jinping i 2013 som en måte å knytte Kina tettere sammen med handelspartnere over hele verden. «Beltet» henviser til en handelsrute til lands mellom Kina og Europa, mens «veien» henviser til en «maritim silkevei» til sjøs. Opp mot 10.000 milliarder kroner skal investeres i prosjektet i løpet av det neste tiåret, ifølge en beregning fra Morgan Stanley. Kritikere anser prosjektet som en måte å spre Kinas makt på og bidra til å gjøre fattige land til gjeldsslaver. Hittil er 68 land er involvert i prosjekter tilknyttet initiativet. Vis mer

Mottagerne er land som har lånt store beløp fra Kina, blant annet for å bygge havner og jernbane. Kriselån er ulike ordninger for at de skal kunne fortsette å håndtere lånene når de ikke lenger klarer å betale som planlagt.

Pengene er blant annet gitt som kriselån eller som valutaoverføringer. Beløpene har vokst raskt. Tre fjerdedeler av totalbeløpet, 185 milliarder dollar, ble gitt i perioden 2016–2021.

Resultatet er et komplisert og uoversiktlig system, konkluderer rapporten.

Beløpene er imidlertid ikke astronomiske. De er langt mindre enn det som gis i hjelp av USA og Det internasjonale pengefondet (IMF). Likevel har det gitt Kina en ny rolle i verdensøkonomien. Landet er blitt en «långiver i siste instans» – villig til å gi ut penger til land som ikke får hjelp andre steder.

Slutt på gigaprosjekter

– Dette er på en måte etterdønningene av årene med størst låne- og finansieringsvilje, sier seniorforsker ved Nupi, Hans Jørgen Gåsemyr til Aftenposten.

At det har vært flere problemer med belte- og vei-initiativet, er ikke en hemmelighet. Kinesiske institusjoner var alt for villige til å låne ut penger. Samtidig var de for lite oppmerksomme på at kriser kunne oppstå, som politisk uro eller store fall i råvarepriser.

Allerede før koronakrisen var finansieringen strammet kraftig inn. Men rapporten er første forsøk på å beregne hvor mye penger Kina har brukt på krisefinansiering.

Dette godstoget fraktet containere helt fra London til Jinhua i Zhejiang-provinsen i Kina i 2017. På skiltet står det «Det første sino-europeiske godstoget».

– Den peker på omfattende utfordringer for Kina, som Kina også i stor grad selv erkjenner, sier Gåsemyr, og legger til:

– Tiden for sånne gigantiske storprosjekt er definitivt over.

Tror ikke Kina vil ha gjeldsslaver

Men det er ikke slutten på belte- og vei-initiativet. Det skjer bare i en noe nedskalert og mer forsiktig form. Finansieringen er mer oppdelt.

Foreløpig er det imidlertid ingen fare for at gjeldsproblemene beskrevet i rapporten, er noe Kina, verdens nest største økonomi etter USA, ikke vil klare å håndtere, mener Gåsemyr.

Det kan imidlertid ramme private finansieringsinstitusjoner med mindre beskyttende bånd til staten. Innstramminger kan også være dårlig nytt for fattige land, som har vært avhengige av kinesiske investeringer.

Kina har imidlertid blitt anklaget for å bruke belte- og vei-initiativet for å gjøre fattige- og mellominntektsland til gjeldsslaver. For å drive «gjeldsfelle-diplomati».

Er gjeldsproblemene egentlig i Kinas interesse? Det har Gåsemyr ingen tro på.

– Det med såkalte gjeldsfeller eller gjeldsdiplomati tenker jeg er en stor hype. Jeg ser det overhodet ikke som i Kinas interesse å overta eierskap for en rekke kriseprosjekter, understreker han.

Tvert imot. Internasjonal økonomi og finans er i stor grad styrt av psykologi, mener Gåsemyr. Mister folk troen på at systemet fungerer, så kan det i seg selv bidra til kollaps.

Det gjelder også for Kina.

– Kinesiske myndigheter er fullt klare over risikoen hvis optimismen knyttet til hva Kina skal være eller bli om noen år, forsvinner. De står stadig i knipe og er helt avhengige av å skape begeistring og tro på det store prosjektet «Kina», sier Gåsemyr, og føyer til:

– Hvis den troen forsvinner, så er de ille ute.