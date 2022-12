Biden minnes sin første kone og datter

President Joe Biden og hans familie markerte at det søndag var 50 år siden hans første kone og hans lille datter døde i en bilulykke.

President Joe Biden og hans kone Jill fulgt av tre barnebarn med en krans etter gudstjenesten der de mintes Bidens første kone og lille datter som døde i en bilulykke for 50 år siden.

NTB-AP

13 minutter siden

Biden, som nettopp var valgt til senator, var ikke med da 30 år gamle Neilia og deres 13 måneder gamle datter Naomi mistet livet da bilen deres ble rammet av en trailer mens de var ute for å kjøpe juletre.

Parets to sønner, Beau som var fire, og Hunter som var tre, overlevde, men ble alvorlig skadd.

Tragedien førte til at Biden nesten ga opp sin politiske karriere, men andre senatorer overtalte ham til å fortsette. Et par uker etter ble han tatt i ed, men i alle år etterpå pendlet han daglig med tog fra hjemmet i Delaware til Kongressen for å være mest mulig sammen med sønnene.

Bidens åpenhet om sorg og store evne til å vise sympati med andre som har lidd tap, er blitt et kjent karaktertrekk i hans politiske karriere.

Biden giftet seg fem år senere med sin nåværende kone Jill, og de fikk datteren Ashley. Begge var med da de sammen med Hunter og mange av Bidens barnebarn mintes Neilia og Naomi i familiens kirke i Wilmington.

Etter gudstjenesten gikk de ut i kirkegården med to store kranser. Beau Biden døde av hjernekreft i 2015 og er begravet på samme kirkegård.