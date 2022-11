Derfor blir mellomvalget i USA omtalt som «det viktigste i vår levetid»

Valglokaler ruster seg med skuddsikre glass og væpnede vakter. Årsaken er et åpent sår fra to år tilbake.

I slutten av oktober, snaue to uker før mellomvalget i USA 8. november, brøt en mann seg inn i Nancy Pelosis hjem i San Francisco. Speakeren i Representantenes hus var på jobb, og gjerningsmannen gikk i stedet løs på mannen hennes.

Tirsdag går mellomvalget i USA av stabelen. Stemningen er spent, og sikkerheten er kraftig skjerpet. Fredag forrige uke brøt en mann seg inn i Nancy Pelosis hjem, og gikk løs på ektemannen hennes med en hammer.

Nå sikres valglokaler med skuddsikre glass og bevæpnede vakter. Valgmedarbeidere forbereder seg på å konfrontere både kritiske velgere og konspirasjonsteoretikere.

I Arizona grep en dommer nylig inn arrow-outward-link for å begrense aktiviteten til bevæpnede valgobservatører.

USA går noen nervepirrende dager i vente. Vermont-senator Bernie Sanders har omtalt valget som «det viktigste i vår levetid». Hva er det som står på spill?

Et opprør med valget i 2020

Det er ikke utypisk at man beskriver et valg som det viktigste noensinne, påpeker Sofie Høgestøl. Hun er førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Oslo. Årets mellomvalg er likevel spesielt, mener hun.

– Valget er på mange måter fortsatt et oppgjør med det som skjedde i 2020, forklarer Høgestøl.

Det hun viser til er presidentvalget for to år siden, og debatten om hvem som faktisk vant det. Flertallet av republikanerne som stiller i årets mellomvalg, har enten benektet eller stilt spørsmål ved at Joe Biden vant. Det viser en analyse gjort av The Washington Post arrow-outward-link .

– Det er ganske uvanlig i et modent demokrati. Konspirasjonsteoriene lever fortsatt i beste velgående, påpeker Høgestøl.

Konspirasjonsteorier om presidentvalget i november 2020 var bakgrunnen for stormingen av Kongressen januar året etter. Bildet viser støttespillere av Donald Trump som forsøker å komme seg inn i kongressbygningen.

Konspirasjonsteoriene banet vei for stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Heller ikke her er det enighet om hva som skjedde. Høgestøl beskriver det som et åpent sår, som har resultert i en skremmende trend: truslene mot folkevalgte blir stadig flere.

Det er angrepet på Nancy Pelosis ektemann et godt eksempel på, mener Høgestøl.

– For ti år siden ville det ført til en unison fordømmelse i det politiske miljøet, både blant republikanere og demokrater, sier hun.

Det er ikke tilfellet i dag. I etterkant av angrepet begynte aktivister og medier på høyresiden å stille spørsmål ved hva som faktisk skjedde. En rekke republikanske politikere og kandidater meldte seg også på arrow-outward-link .

– I stedet for at de tar avstand, så sprer de nå konspirasjonsteorier. Det er urovekkende, sier Høgestøl.

Truslene rammer også det republikanske partiet. Den ytterliggående republikaneren Marjorie Taylor Greene har fått flere dødstrusler. Seks ganger har politiet rykket ut til hjemmet hennes etter anonyme oppringninger.

Republikanerne leder an

Mange er derfor nervøse for hvordan tirsdagens valg vil utspille seg. Men den største spenningen er likevel knyttet til resultatet. Det skal velges representanter til begge kamrene i Kongressen: alle de 435 setene i Representantenes hus, i tillegg til 34 av de 100 setene i Senatet, står på valg. I tillegg skal det velges guvernører til delstatene.

Republikanerne er ventet å overta makten i Representantenes hus. Ifølge meningsmålinger fra nettstedet FiveThirtyEight, arrow-outward-link har det republikanske partiet nå 84 prosent sannsynlighet for å oppnå flertall.

Ifølge en fersk meningsmåling fra The Washington Post og ABC arrow-outward-link søndag, er det ekstremt liten sjanse for at demokratene vil klare å stoppe republikanerne fra å vinne de fem nødvendige setene.

Demokratene så derimot lenge ut til å beholde flertallet i Senatet. Men for to uker siden snudde det. Plutselig var det dødt løp mellom de to partiene. Nå tar republikanerne innpå. Ifølge FiveThirtyEight sine målinger har de nå 55 prosent sannsynlighet for å få flertall.

Hvor gikk det galt for demokratene?

Spørsmålet stilles allerede internt i partiet. Bernie Sanders er blant dem som mener demokratene har fokusert for mye på abortsaken arrow-outward-link . Saken er riktignok den nest viktigste for amerikanske velgere, ifølge en fersk undersøkelse fra analysebyrået Gallup arrow-outward-link .

Men det er økonomi, og spesielt høy prisvekst, som seiler opp som den store saken.

– Det har republikanerne brukt mest tid på å snakke om. Det gjør at partiet leder på meningsmålene, sier Høgestøl.

– Du kan ikke vinne valg med mindre du har støtte fra arbeiderklassen i dette landet, påpeker Sanders.

Nummer tre på listen over toppsaker er kriminalitet. Det har også republikanerne snakket høyt om. Det samme gjelder innvandring, hvor kaotiske tilstander på grensen til Mexico er blitt en hodepine for demokratene inn mot mellomvalget.

For demokratene har stormingen av Kongressen og konspirasjonsteorier om valget i 2020 stått høyt på agendaen, i tillegg til abortsaken. Mange av konspirasjonsteoretikerne ventes nå å stille som observatører under tirsdagens valg.

Derfor mobiliserer føderale myndigheter for å sikre valget. FBI har agenter over hele landet som skal jobbe med saken.