The New York Times: Russiske militærledere diskuterte bruk av atomvåpen

Høytstående militære ledere i Russland har diskutert hvordan Russland kan benytte taktiske atomvåpen i Ukraina, ifølge amerikanske kilder.

På bakken går det dårlig for Russland i Ukraina. Militære ledere har diskutert bruk av atomvåpen, følge The New York Times.

2. nov. 2022 10:08 Sist oppdatert nå nettopp

President Vladimir Putin var ikke en del av samtalene mellom de militære lederne, skriver avisen The New York Times (NYT)

Avisen har offisielle amerikanske kilder som sier at diskusjonene der atomvåpen ble nevnt, handlet om hvor dårlig krigen i Ukraina går. Samtalene skal ha funnet sted i midten av oktober.

Alarmen skal ha gått i administrasjonen til USAs president Joe Biden, fordi samtalene ifølge avisen viste hvor frustrerte russiske generaler er over situasjonen. De skal ha foreslått at Putins tidligere vage trusler om bruk av atomvåpen ikke lenger bare skulle være tomme ord.

Samtidig understreker amerikanske kilder at de ikke har sett noen bevis på at Russland har plassert ut atomvåpen eller har tatt andre grep for å forberede et angrep.

De amerikanske kildene vil heller ikke gå nærmere inn på hva mulige reaksjoner kunne være.

De påpeker imidlertid at samtaler mellom vestlige og russiske tjenestemenn i oktober senket trusselen noe, skriver NYT. Putin sa også i en tale forrige uke sa at Russland ikke hadde behov for eller planer om å benytte atomvåpen.

Amerikansk sikkerhetstopp: – Ingen indikasjoner

Avsløringen kommer etter uker hvor bruk av atomvåpen har vært et tema på russisk TV.

Det er anslått at Russland sitter på svært mange taktiske atomvåpen. Slike atomvåpen kan tenkes brukt på kortere avstand og mindre områder, for å sette ut fiendens styrker.

Det er Putin selv som tar beslutningen om bruk av slike våpen, skriver NYT.

John F. Kirby, som sitter i det amerikanske sikkerhetsrådet, vil ikke kommentere opplysningene fra NYT. Han sier Russlands tidligere uttalelser om atomvåpen skaper dyp bekymring og tas seriøst, men:

– Vi fortsetter å følge med på dette så godt vi kan, og vi ser ingen indikasjoner på at Russland gjør forberedelser for slik bruk, sier Kirby til avisen.