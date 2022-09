Britene tar farvel med dronning Elizabeth

Dagens seremonier markerer slutten på en æra. Her kan du følge britenes farvel med dronning Elizabeth i bilder.

19. sep. 2022

Seremonien startet da kong Charles, søsknene og sønnene, kom til Wellington hall klokken 11.35 i formiddag.

De fulgte dronningens båre til Westminster Abbey. Der var stats-, regjeringssjefer og kongelige fra hele verden samlet. Klokken 12 startet statsbegravelsen, som er den første siden Winston Churchill døde i 1965. Han var dronning Elizabeths første av i alt femten statsministere.

Kongelige sørgetog

Etter hornsignalet Last Post like før klokken 13, var seremonien over. To minutters stillhet senket seg over kirken. Dronningens fremste sekkepipespiller fylte kirkerommet sørgesang og nasjonalsangen ble sunget.

Begravelsesfølget er nå på vei fra Westminster Abbey til Wellington Arch.

Deretter startet den kongelige sørgeprosesjonen til Wellington Arch. En tydelig preget kong Charles følger morens båre. Han går sammen med sine søsken, samt prins William, prins Harry og Peter Phillips, sønnen til prinsesse Anne. Den øvrige kongefamilien følger etter i bil.

Folk står langs the Mall på veien opp til Buckinham Palace.

I begravelsesfølget går ulike regimenter i sine fineste uniformer. Flere militærkorps spiller sorgtung musikk på veien opp mot triumfbuen.

Når følget kommer til Wellington Arch vil kisten blir flyttet over i den kongelige bårebilen og kjøre sakte til Windsor Castle utenfor London. Der vil dronningen bli begravet.

En tydelig preget kong Charles med søsteren prinsesse Anne.

Uten sidestykke

I London er gatene fylt av folk som vil se dronning Elizabeths siste reise. Mange har tilbrakt natten ute for å sikre seg en plass. Sekkepiper og hornmusikk ljomer i gatene. Big Ben slår med jevne mellomrom, i alt 96 ganger for å markere dronningens lange liv. Dronningen døde 8. september.

I Westminster Abbey begynte gjestene komme fra klokken 9. 500 stats- og regjeringssjefer, kongelige og politikere er invitert. Det er en samling uten sidestykke.

Utenfor Buckingham Palace sto medlemmer av hoffet.

Hertuginne Kate med barna prins George og prinsesse Charlotte.

Tre seremonier

De vil ta farvel med dronning Elizabeth, kanskje verdens mest kjente person. Hun satt på tronen i 70 år.

Storbritannia står stille når britene tar farvel med henne. Det skjer i tre seremonier (se tidslinje). To er offentlige. Den siste er kun for den nærmeste familien.

Kjente handlegater som Regent street er folketomme.

Britene tar i dag et siste farvel med dronningen. Mange har aldri hatt en annen monark. Hundretusener har samlet seg ute i gatene. Folk har ventet hele natten langs ruten der dronningens kiste blir ført. Tilskuere foreviger øyeblikket da båren og kongefamilien går forbi.

Fakta De viktigste tidspunktene Klokken 9 norsk tid åpnet dørene til Westminster Abbey, der begravelsen skal foregå. 11.35 begynner man å føre dronningens båre fra Westminster Hall til Westminster Abbey. 12.00 startet statsbegravelsen. 13.00 går prosesjonen fra Westminster Abbey til Wellington Arch. 14.00 går ferden til Windsor-slottet utenfor London. Der blir det ny begravelsesprosesjon. 17.00 er det seremoni i St. George-kapellet i Windsor-slottet. 20.30 er det en privat seremoni med familien. Dronning Elizabeth gravlegges sammen med prins Phillip, som døde i fjor. Vis mer

– Holdt løfte

Begravelsen regnes som den største politioperasjonen i britisk historie. Årsaken er alle statslederne som er samlet under ett tak. 10.000 politifolk vil være på jobb.

Seremonien startet med bibelord først av generalsekretæren i Samveldet, baronesse Scotland, og deretter med Storbritannias nye statsminister, Liz Truss.

Erkebiskopen av Canterbury minnet om dronningens løfte på 21-årsdagen. Da lovet hun å dedikere hele livet til landet og Samveldet «enten det blir langt eller kort». Sjelden har et løfte blitt holdt i en slik grad, sa erkebiskopen.

Folk har alt samlet seg ved Windsor castle, der dronningen vil få sitt endelige hvilested i kveld.

Gjester fra hele verden

Statsledere fra nesten hele verden er på plass: Blant annet USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Brasils Jair Bolsonaro og alle europeiske kongehus. Kong Harald var dronningens tremenning og selvskreven gjest i begravelsen. Hele det britiske samveldet er representert.

Noen få land er utelukket. Krigen i Ukraina er årsaken til at hverken Russland eller Belarus er invitert. Derimot skal Ukraina representeres av kona til president Volodymyr Zelenskyj, Olena Zelenska.

Heller ikke Syria, Afghanistan og Venezuela er representert i begravelsen.