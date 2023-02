Nå skremmer Trump sine velgere med denne mannen. «En ynkelig skikkelse», svarer rikingen.

Finansmann og filantrop George Soros har kommet med en spådom om USAs valg i 2024. Her er han fotografert i Wien i 2019.

Donald Trumps forsøk på å komme tilbake i Det hvite hus vil ende i ydmykelse, spår George Soros. Trump skremmer for sin del velgerne sine med nettopp Soros.

23.02.2023 16:57

Den 92 år gamle mannen leste talen sin monotont fra et papirmanus. Han var kommet til München for å snakke om klima og kampen mellom åpne samfunn og diktaturer.

– Jeg må også komme inn på hvordan demokratiet fungerer i USA. Åpenbart ikke veldig bra, sa Soros.

Da han var ferdig med å spå et flaut tap for Trump, tittet han opp fra manuset et øyeblikk og kom med en innrømmelse:

