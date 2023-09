Jens Stoltenberg: – Vi må forberede oss på en lang krig i Ukraina

Nato-sjefen advarer mot å drømme om at krigen i Ukraina kan nærme seg slutten.

Jens Stoltenberg advarer mot å tro at krigen i Ukraina snart vil være over. Her var han sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i april. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 21:11

Det sier Natos generalsekretær i et intervju med den tyske mediegruppen Funke.

– De fleste kriger varer lengre enn det man tror når de begynner, sier Stoltenberg i intervjuet som ble publisert søndag.

Ukraina startet i juni en stor motoffensiv mot Russland. Ukrainske soldater har hatt som mål å presse tilbake russerne en rekke steder sør og øst i landet. Men motoffensiven har gått tregt, og seirene har vært få.

– Vi må forberede oss på en lang krig i Ukraina, sier Stoltenberg.

Etterlyser kraftigere våpen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at motoffensivens manglende suksess blant annet skyldes at de ikke har kontroll over luftrommet. Han har også pekt på at det har tatt lengre tid enn ventet å få levert våpen, og at Ukraina trenger kraftigere og mer langtrekkende våpen.

Søndag sier ukrainske myndigheter at de har tatt tilbake byen Klisjtsjiivka. Byen er taktisk viktig fordi den ligger sør for frontlinjebyen Bakhmut.

– Klisjtsjiivka er ryddet for russere, sier Oleksandr Syrskyj, som leder det ukrainske militærets bakkestyrker, i sosiale medier søndag kveld.

Søndag avfyrte russiske styrker seks droner mot havnebyene Odesa og Mykolajiv sør i Ukraina. Alle ble ødelagt før de traff målene deres, ifølge ukrainske myndigheter.

I løpet av sommeren har kampene langs fronten i Ukraina endret seg. I sør har motoffensiven gått tregt, men fremover. I øst har russerne gjort fremstøt. Dette har ført til at ukrainerne har måttet flytte styrker til østfronten.

Tidligere denne måneden ba Ukrainas nye forsvarsminister Rustem Umerobv om å få flere tunge våpen.

– Vi er takknemlige for all støtten vi har fått. Men vi behøver flere tunge våpen, og vi trenger dem nå, sa Umerov under en pressekonferanse i Kyiv.

Stoltenberg: Vil bli en del av Nato

Stoltenberg understreker at «alle» ønsker å raskt få til en fredsløsning i Ukraina.

– Men samtidig må vi erkjenne: Hvis Zelenskyj og ukrainerne stopper å kjempe, så vil landet deres forsvinne, sier han, og legger til:

– Hvis president Putin og Russland legger ned våpnene sine, så vil vi få fred.

Nato-sjefen kommer også med uttalelser som vil bli godt mottatt i Kyiv.

– Det er ingen tvil om at Ukraina til slutt vil bli en del av Nato.

Under Natos toppmøte i Vilnius i juli, så ble Nato-landene enig om at Ukraina kan gå inn i forsvarsalliansen dersom visse vilkår er oppfylt. Både USA og Tyskland har gjort det klart at disse vilkårene inkluderer reformer, som skal sikre demokratiet og rettsstaten.