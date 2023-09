Mann skutt og drept i Stockholm. Mann skutt i Jönköping.

Mannen som ble skutt i Stockholm lørdag, er død. Det er det sjuende skytedrapet i Sverige på en uke.

Aksjon mot gjengkriminelle i Stockholm tidligere denne uken. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 08:05 Oppdatert: 17.09.2023 08:44

Mannen ble skutt i Råksta i Vällingby vest i Stockholm. Han ble funnet utendørs med skuddskader og fikk livreddende førstehjelp på stedet før han ble fraktet til sykehus. Han skal være i 40-årene.

Politiet opplyser at livet ikke sto til å redde. De har startet drapsetterforskning.

Beboere i området sier at de hørte mange skudd like etter klokken 21 lørdag kveld.

Expressen skriver at politiet har en formening om hvem den drepte er, og at det ikke er usannsynlig at drapet henger sammen med den siste tidens skytinger og gjengvold.

Flere mulige gjerningspersoner skal ha flyktet fra stedet på fire mopeder. Foreløpig er ingen pågrepet.

Fakta Voldsspiralen i Sverige Den siste voldsopptrappingen i Uppsala og Stockholm knyttes blant annet til en intern konflikt i en kriminell gjeng kalt Foxtrot-nettverket. Nettverkets leder er Rawa Majid fra Uppsala, også kalt Den kurdiske reven. Han har flyttet til Tyrkia, der han har fått statsborgerskap, og er etterlyst for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging. Personer med tilknytning til Foxtrot-nettverket er mistenkt for å ha rekruttert 14-15-åringer for så å gi dem våpen og bedt dem om å skyte. Nettverket ligger også i konflikt med en annen kriminell gjeng kalt Dalen-nettverket. Onsdag 6. september: Fem svenske statsborgere er involvert i en skuddveksling i Istanbul. Ifølge svenske medier har hendelsen tilknytning til gjengvolden i Sverige. De er varetektsfengslet i Tyrkia. Torsdag 7. september: En kvinne i 60-årsalderen blir om natten drept i sin egen bolig i Uppsala. Politiet har bekreftet at hun var moren til en gjengkriminell mann. Mandag 11. september: En 13-årig gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge sør for Stockholm. Han ble meldt savnet i helgen. Tirsdag 12. september: En 25 år gammel mann blir skutt og drept i en trappeoppgang i et boligområde i Uppsala. Mannen var nabo til en gjengkriminell. Politiet sier var på vei til jobb. Onsdag 13. september: En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm. Torsdag 14. september: En tenåringsgutt dør etter å ha blitt funnet skutt i Västertorp sør for Stockholm. Lørdag 16. september: En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råksta i Vällingby vest i Stockholm. I tillegg har det i løpet av uken vært to skytinger i Uppsala og én i Norrköping uten at noen ble skadet. Kilder: TT, SVT Vis mer

Alvorlig skadet

En mann i 20-årene ble også skutt og alvorlig skadet i Jönköping natt til søndag.

Politiet etterforsker saken som et drapsforsøk. De ble varslet litt før klokken 04, rykket ut og fant mannen med skuddskader.

Det er uklart om dette drapet henger sammen med den siste tidens skyteepisoder i Sverige og gjengkriminaliteten. Men dette etterforsker nå politiet.

– Vi har ikke noen klarhet i om det finnes slike koblinger nå, men det er noe vi etterforsker, sier Camilla Larsson fra politiet i Jönköping.

Ifølge avisen Aftonbladet jobber teknikere fortsatt på stedet og har gjort beslag.

Tidligere i uken ble blant annet en tenåringsgutt skutt og drept i Västertorp sør for Stockholm.

Den siste voldsopptrappingen i Sverige skal skyldes blant annet en intern konflikt i en kriminell gjeng kalt Foxtrot-nettverket. Nettverkets leder er Rawa Majid, også kalt «Den kurdiske reven».