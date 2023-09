Angrep på Krym og Sevastopol NY Flere nye ukrainske missilangrep mot mål på Krym. Flere anlegg for luftvernmissiler, og et verft i Sevastopol er angrepet. Et anlegg med russiske luftvernmissiler eksploderer på Krym i slutten av august. Angrepet svekket det russiske forsvaret, hevdet ukrainerne. Onsdag angrep ukrainerne et skipsverft i Sevastopol. En ubåt og et skip ble skadet. I natt lød nye kraftige eksplosjoner da ukrainerne bombet et nytt militært mål. Ukrainas president lovte å ta krigen til Russland. Mye tyder på at han vil holde løftet sitt.

Ukrainerne rammer mål flere hundre kilometer fra frontlinjen. Det har hverken vestlige ledere eller Putin mye lyst til å snakke om – til de russiske krigshissernes store forargelse.

Publisert: 15.09.2023 05:36

– Sakte, men sikkert vender krigen tilbake til russisk territorium, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i slutten av juli. To droner hadde nettopp smelt inn i fasaden til to høyhus sentralt i Moskva.

Siden da har ukrainerne stått bak flere angrep mot russiske mål. I Russland og på den ukrainske Krymhalvøya, som er okkupert av Russland.

Natt til torsdag ødelagte ukrainske droner og missiler radarer og et luftforsvarssystem nært byen Jevpatorija på vestsiden av Krym. Det opplyste en kilde til BBC.

Natten før traff missiler hovedkvarteret til den russiske svartehavsflåten i Sevastopol lenger sør. En ubåt i Kilo-klassen og et amfibisk landingsskip ble ødelagt. Flere medier melder at britiske Storm Shadow-missiler ble brukt i angrepet.

Missilangrepet mot skipsverftet 13. september førte til store skader. Foto: Reuters/NTB Tidlig om morgenen onsdag steg røyken etter angrepet. Foto: Reuters/NTB

Rammer dypt inne i Russland og på Krym

Siden slutten av juli har Ukraina stått bak en rekke droneangrep mot russiske mål utenfor Ukrainas grenser. Noen av dem er dypt inne på russisk territorium. 30. august ble for eksempel en flyplass i Pskov rammet. Den ligger hele 500 kilometer fra grensen til Ukraina.

Og det har vært en rekke andre angrep:

Fakta Angrep mot russiske mål utenfor Ukraina De siste ukene har Ukraina gjennomført flere droneangrep mot Russland og drone- og missilangrep mot Krym. Blant annet: 14. september: Drone- og missilangrep mot Jevpatorija på Krym. Russland siter de skjøt ned elleve ukrainske droner. 13. september: Missilangrep mot hovedkvarteret til den russiske svartehavsflåten i Sevastopol. Russland hevder totalt ti kryssermissiler ble benyttet i angrepet. 11. september: Ukrainske styrker hevder å ha tatt tilbake kontrollen over oljeborerigger i Svartehavet, nær Krym. Russland tok kontroll over boreriggene i 2015 og har vært brukt til militære formål. 30. august: Droneangrep mot flere regioner vest i Russland. En flyplass i Pskov, nær grensen til Estland og Latvia, ble rammet. Ifølge russiske statlige medier ble militære transportfly skadet i angrepet. De andre regionene som ble rammet, var Orjol, Rjazan, Kaluga og Brjansk. 26. august: Ukraina hevder å ha rammet en russisk militærbase sør på Krym. Russerne hevdet på sin side å ha skutt ned samtlige av totalt 42 droner før de nådde målene sine. 23. august: Tre personer ble drept i et droneangrep i Belgorod. En bygning i Moskva ble også skadet av en drone. 4. august: Droneangrep mot et russisk krigsskip i Svartehavet. 1. august: Droneangrep mot Moskva. Alle dronene ble skutt ned. 30. juli: Droneangrep mot Moskva. Alle tre dronene ble skutt ned. To av dem styrtet inn i skyskrapere. Kilder: Kyiv Independent, Reuters, NTB, AP, Tass Vis mer

Fra invasjonen startet og frem til juni i år, ble det gjennomført nær 800 angrep mot Russland, ifølge Aftenpostens gjennomgang. De fleste har vært rettet mot Belgorod, Kursk og Brjansk.

På Ukrainas uavhengighetsdag, 24. august, tok ukrainske styrker seg over til Krymhalvøya og heiste det ukrainske flagget. Det skrev Ukrainas etterretningstjenester på Telegram. De delte også en video fra operasjonen:

Unmute video Ukrainske soldater heiser det ukrainske flagget på Krym 24. august, på Ukrainas frigjøringsdag, tok ukrainske soldater seg over til Krymhalvøya. Kilde: Ukrainas militære etterretningstjeneste på Telegram

Hva betyr angrepene for Russland?

– Ukrainske myndigheter anslår at angrepene sannsynligvis vil bryte den russiske moralen og øke presset på lederne.

Det skriver seniorforsker Ben Barry ved tankesmia Det internasjonale instituttet for strategiske studier (IISS). Han skriver at mange av våpnene som ukrainerne bruker i angrepet på Krym, er vestlige. Som britiske Storm Shadow-missiler og amerikanske Excalibur-artillerigranater.

Et gapende hull i fasaden på høyhuset i Moskva etter droneeangrepet i slutten av juli. Vis mer

Foreign Policy påpeker at Ukraina har svekket Russlands svartehavsflåte. Angrepene kan også tvinge russerne til å flytte kommando- og kontrollsentrene sine lenger vekk fra frontlinjen.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han mener at angrepene mot Krym viser at Ukrainerne mener alvor når de sier at de vil ta tilbake halvøya. I tillegg er det viktig for motoffensiven som pågår i det østlige Ukraina:

– De slår til mot forsyningslinjene og gjør russernes militære handlingsrom mindre, sier Røseth.

Så hvordan vil Russland reagere?

Krever reaksjoner

I sommer lovet den russiske forsvarsministeren umiddelbart svar dersom ukrainerne angrep Krym med Storm Shadow. Det har ikke skjedd. Nå raser flere ultranasjonalistiske russiske militærbloggere over at Kreml prøver å tone ned de ukrainske angrepene.

– Vi venter på vår lovede gjengjeldelse, skriver Militærobservatøren til sine 620.000 følgere på Telegram.

Røseth sier at det fortsatt er uklart om det faktisk var Storm Shadow-missiler som ble brukt i angrepet på skipsverftet i Sevastopol. Hvis det var det, så var britene imidlertid innforstått med det, mener han.

Men det er ingen tvil om at vestlige våpenkomponenter er brukt til å gjennomføre angrep mot mål på Krym. Røseth mener likevel at det trolig ikke får store konsekvenser:

– Det har hele tiden vært en gradvis flytting av grenser i denne krigen, sier han.

– Så lenge de ikke angriper det som juridisk sett er Russland, så blir det ikke en eskalering som er veldig dramatisk.

Tom Røseth Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole

Foreløpig har russiske myndigheter sagt lite om både angrepene på Krym og droneangrepene mot Moskva og andre mål inne på russisk territorium. Men heller ikke i Vesten har det vært mye fokus på Ukrainas angrep mot russiske mål langt fra fronten.

Tormod Heier er professor i militær strategi ved Stabsskolen. Han mener tausheten ikke er tilfeldig.

– Zelenskyj mente det han sa

I løpet av krigens siste 18 måneder har det vært få farlige situasjoner mellom vestlige land og Russland, påpeker Heier. Det er lite som tyder på at krigen vil eskalere til fullskala krig mellom Nato og Russland.

– Det er tegn til at begge parter har en sterk egeninteresse av å ikke lage en stor konflikt. Da tørr Vesten å gi mer slipp på angsten som har holdt igjen mye av våpenhjelpen, sier Heier til Aftenposten.

Tormod Heier Professor i militær strategi ved Stabsskolen

Dermed ønsker hverken vestlige land eller Russland å rette for mye fokus på Ukrainas angrep mot russiske mål:

– Det er nesten så de toner det litt ned og underkommuniserer den strategiske betydningen som disse målene har hatt, sier Heier.

Han mener at det er Ukrainerne som har mest å tjene på å fortelle om angrepene. De vil vise Vesten at det hjelper å bidra med våpen og støtte.

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole påpeker at ved å ramme mål i Russland, blir den russiske befolkningen også vist at landet faktisk er i krig:

– Til sammen er dette et tydelig tegn på at Zelenskyj mente de han sa: At dette er en strategi og at det kommer til å være større og større bølger av droner fra Ukraina mot russiske mål.