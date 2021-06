Hongkongkinesere i kø for siste utgave av Kina-kritisk avis

Den demokrativennlige avisen Apple Daily sier de er «offer for tyranni» i sin siste utgave, som ble revet bort fra aviskioskene i Hongkong torsdag.

Det dannet seg lange køer da den aller siste utgaven av den demokrativennlige avisen Apple Daily ble lagt ut for salg torsdag. Foto: Vincent Yu / AP / NTB

NTB-AFP

Hongkong-avisen Apple Daily ble tvunget til å stenge under en ny kinesisk lov som har ført til at fem av avisens redaktører og ledere ble arrestert og millioner av dollar på avisens kontoer ble frosset i forrige uke. Foto: Vincent Yu / AP / NTB

Flere aviskiosker ble utsolgt for den siste utgaven av avisen Apple Daily i løpet av minutter torsdag morgen. Foto: Vincent Yu / AP / NTB

Mange avisselgere ble utsolgt i løpet av minutter, og det dannet seg lange køer da Hongkongs innbyggere strømmet til for å kjøpe den aller siste utgaven av den demokrativennlige avisen Apple Daily i morgentimene.

Den populære avisen som jevnlig har utfordret det kinesiske regimet, ble tvunget til å stenge etter 26 år etter at Kina introduserte en ny sikkerhetslov og sperret kontoene deres.

Avisens plutselige nedleggelse blir sett på som nok et tap for frihetsbevegelsen i Hongkong, og det har forsterket uroen over hvorvidt det internasjonale finanssenteret kan forbli et knutepunkt for medier når Kina fortsetter å slå ned all kritikk.

Den siste forsiden viste avisens egne journalister som vinket farvel til folkemengden utenfor redaksjonslokalene.

I et avskjedsbrev til leserne skriver en av redaktørene, Chan Pui-man, at «pressefriheten ble et offer for tyranniet».

Han ble selv pågrepet av myndighetene i forrige uke, anklaget for «å ha samarbeidet med utenlandske krefter for å sette den nasjonale sikkerheten i fare».