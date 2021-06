Bill Cosby er løslatt

Bill Cosby. Foto: Matt Slocum, AP / NTB

Den øverste domstolen i delstaten Pennsylvania har omgjort overgrepsdommen mot Bill Cosby. Han er nå sluppet ut av fengsel.

30. juni 2021 18:50 Sist oppdatert 9 minutter siden

Cosby har allerede sonet mer enn to år ved et fengsel nær Philadelphia.

Derfor ble han fri

Retten fastslår at Cosby hadde stolt på et løfte fra en tidligere aktor i saken da han avga sitt vitnemål. Det gikk ut på at Cosby ikke ville bli straffeforfulgt for ting han sa i avhør i den sivile straffesaken.

I rettsavgjørelsen heter det at nåværende statsadvokat Kevin Steele, som tok avgjørelsen om å pågripe Cosby, var forpliktet til å holde seg til sin forgjengers løfte.

Høyesterett så seg derfor nødt til å omgjøre dommen, opplyser de i rettsdokumenter.

– Det er det eneste middelet som samsvarer med samfunnets rimelige forventninger til dets valgte påtalemyndighet og vårt strafferettssystem, skriver de.

Hva ble han dømt for?

Komikeren ble i 2018 dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004.

Han har hele tiden stått fast på at det dreide seg om frivillig sex. Skuespilleren har også sagt at han heller vil sone hele dommen på ti år i fengsel fremfor å erkjenne skyld. I 2019 tapte han en ankesak.

Fakta Fakta: William Henry «Bill» Cosby Amerikansk komiker og skuespiller. Født i 1937 i Philadelphia, Pennsylvania. Gift med Camille Olivia Hanks siden 1964. Doktorgrad i pedagogikk (1976) fra Universitetet i Massachusets, Amherst. Produsent og hovedrolleinnehaver i The Cosby Show, 1984–1992 Vis mer

Siste episode av «The Cosby Show» ble spilt inn i mars 1992. Phylicia Rashad som Clair Huxtable, snakker i telefonen, omgitt av Bill Cosby, som Cliff Huxtable, og øvrige skuespillere. Foto: NTB/ TT NYHETSBYRÅN

Overgrep gjennom 40 år

Komedieserien Cosby var av de store trekkplastre på NRK på lørdagskveldene fra 1985 til 1992. I fire år var serien den mest sette på amerikansk fjernsyn. 83 år gamle Cosby var lenge en høyt elsket komiker og TV-stjerne. Cosby var en mann som brøt barrièrer. Han var den første afroamerikaneren som nådde virkelig stjernestatus i beste sendetid, med serien I spy fra 1965.

Superstjernens fall i omdømme var enormt da det ble rettet en rekke anklager om seksuelle overgrep mot ham.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og frem til 2000-tallet.

Neddoping med alkohol og tabletter er en gjentagende påstand i disse sakene, som for de flestes vedkommende er strafferettslig foreldet, og som Cosby systematisk tilbakeviser.

Bill Cosby har i de senere årene hatt helseproblemer, ikke minst med synet. Han skal nå være helt blind.