Her reddes 74 falker fra smugling til Midtøsten

I sist liten hindret pakistanske tollmyndigheter smugling av 74 falker fra Karachi til Midtøsten.

En betjent i det pakistanske tollvesenet sammen med noen av falkene som ble vist frem for mediene lørdag. Foto: Fareed Khan, AP/NTB

10 minutter siden

Det er anslått at falkene er verdt nærmere 12 millioner kroner i det svarte markedet. Det tilsvarer ca. 160.000 kroner pr. fugl.

Etter tips slo pakistanske tollere til mot flere boliger i storbyen Karachi. Der fant de tilsammen 74 falker som ble vist frem offentlig lørdag. I forbindelse med aksjonen er to personer pågrepet, melder BBC Urdu.

Nå vurderer pakistanske myndigheter å slippe falkene ut i deres naturlige miljø. Foto: Akhtar Somroo, Ap/NTB

– Disse fuglene står på listen over utrydningstruede dyr og var på vei fra Afghanistan til Midtøsten, sier Mohammed Saqif i det pakistanske tollvesenet til BBC urdu.

I flere land i Midtøsten er det populært å bruke falker til jakt. Vandrefalken regnes av mange som verdens hurtigste dyr. Den kan under stup komme opp i hastigheter på nesten 350 km/t.

I Midtøsten blir falker brukt til jakt. Her trener en falkeeier i De forente arabiske emirater sin falk til å jakte på duer (arkivfoto). Foto: Kamran Jebreili, AP/NTB

Tollmyndighetene i Pakistan vurderer nå å slippe fuglene ut i deres naturlige miljø.

Det er ikke første gang falker på vei til Midtøsten får oppmerksomhet. Et bilde av 80 falker på et fly til Midtøsten gikk viralt på internett i 2017. Mange trodde at bildet var manipulert, men det viste seg at alt ble gjort i henhold til loven. Falkene tilhørte en saudisk prins som hadde betalt for å få dem fraktet til Saudi-Arabia.

Formålet med turen skal ha vært jakt på gjess.

Bildet av 80 falker i fly ble lagt ut av Reddit-brukeren Lensoo i 2017 og gikk sin seiersgang på nett. Foto: Privat

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding