Den tidligere sikkerhetsrådgiveren løy til FBI. Nå slipper han straff.

Michael Flynn er bare én av Trumps varslede benådninger. Det kan sikre presidenten lojale støttespillere når han er ute av Det hvite hus.

Donald Trump har benådet sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Trolig har presidenten flere benådninger i ermet. Foto: Mike Segar/Reuters/NTB

11 minutter siden

Det er lang tradisjon for amerikanske presidenter å benytte seg av fullmakten til å benåde folk før de trer ut av presidentrollen. Bill Clinton benådet over 140 mennesker på sin siste dag i Det hvite hus.

Tre dager før Donald Trump overtok som president, omgjorde Barack Obama straffen til Chelsea Manning, ekssoldaten som hadde stjålet og gitt enorme mengder graderte dokumenter til Wikileaks.

Den avtroppende presidenten er intet unntak. Trump har allerede brukt denne fullmakten flittig.

I sommer omgjorde han dommen til sin mangeårige venn Roger Stone, som var dømt for å ha hindret etterforskningen av Russlands innblanding i valgkampen.

Og onsdag skjedde det mange fryktet. Trump benådet sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn. Han var funnet skyldig i å ha løyet om sin kontakt med Russland.

Les også Trump vil benåde flere før han går av. En av dem kan bli Michael Flynn.

– Det er en stor ære å kunngjøre at general Michael T. Flynn er blitt benådet. Gratulerer til ham og hans fantastiske familie. Jeg er sikker på at du nå får en helt fantastisk thanksgiving-feiring, skriver presidenten på Twitter.

Michael Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. I januar trakk han tilståelsen. Nå slipper han også straff. Foto: Lauren Victoria Burke/AP/NTB

Trump vil sikre seg støttespillere

Med Trumps benådning er saken til Michael Flynn nå tatt ut av rettssystemet. Sammen med omgjøringen av dommen til Roger Stone faller den inn under en bredere strategi om å undergrave resultatene fra Russland-granskningen, skriver nyhetsbyrået AP.

Benådningen ble møtt med sterk kritikk fra demokrater og andre kritikere, som mener den er både ufortjent og prinsippløs. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, omtalte den som «alvorlig korrupsjon og skamløst maktmisbruk».

Benådningen er den første Trump har utstedt etter presidentvalget. Den vil imidlertid neppe være den siste før han trer ut av presidentrollen, ifølge Jan Arild Snoen, USA-kjenner og journalist i Minerva. Benådningene kan være et strategisk trekk fra presidenten for å sikre seg støtte.

– Dette er først og fremst et politisk signal om at de som har vært lojale mot Trump, får sin belønning. Dersom han vil fortsette å ha en politisk rolle etter 20. januar, er det en måte å vise lojalitet på, sier han.

Hvem er nestemann i køen?

Mediene har lenge spekulert på hvem Trump vil frita for straff før han forlater Det hvite hus. Listen inkluderer både Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, hans tidligere rådgiver Steve Bannon og presidentens nåværende advokat, Rudy Giuliani.

I tillegg kan presidenten komme til å benåde sin egen familie og nære venner. Blant dem som nå kan fiske etter en benådning, er Charles Kushner, faren til Trumps svigersønn.

Multimillionæren ble i 2005 dømt til to års for fengsel skatteunndragelse, ulovlige politikergaver og forsøk på å manipulere et vitne. En benådning vil slette dommen fra Kushners rulleblad, forteller Snoen.

Charles Kushner er faren til Trumps svigersønn, Jared Kushner. I 2005 ble han dømt til to års fengsel, men slapp ut etter 14 måneder. Foto: Mike Derer/AP/NTB

Vil Trump benåde seg selv?

Når Donald Trump forlater Det hvite hus, venter flere søksmål presidenten selv. Han risikerer blant annet å bli tiltalt i forbindelse med at delstaten New York etterforsker finansene til Trump-organisasjonen. I tillegg har en rekke kvinner anklaget presidenten for seksuelle overgrep. Mange spør seg nå om Trump kan benåde seg selv for å unngå straffeforfølgelse når hans tid som president er over.

– Det er ikke glassklart hva loven sier om dette, men de fleste eksperter mener han ikke kan gjøre det, sier Snoen.

Da Richard Nixon ble tvunget til å trekke seg som president i 1974, ble han benådet av etterfølgeren, Gerald Ford, som dermed sikret Nixon mot fremtidig straffeforfølgelse. Joe Biden vil neppe gjøre det samme med Trump.

En måte Trump likevel kan få seg selv benådet på lovlig vis, er ved å gi fra seg makten tidligere enn planlagt. Da vil visepresident Mike Pence overta presidentskapet og kan benåde Trump. Det er lite sannsynlig scenario, mener Snoen.

– I det ligger det at man har gjort noe man trenger å benådes for, noe Trump neppe vil innrømme. Det taler også imot at Trump vil benåde seg selv i utgangspunktet, sier han.

Uansett hva Trump vil prøve på, er mulighetene for å nå frem begrenset. Benådninger dekker nemlig bare brudd på føderale lover, ikke søksmål fremmet i delstatene. Noen søksmål vil han rett og slett ikke unnslippe.