Australia kutter drastisk i antall mennesker som slipper inn i landet

Folk står i kø for å bli vaksinert i Sydney. Foto: Mick Tsikas / AAP Image via AP / NTB

Fra midten av juli vil Australia kun tillate 3000 ankomster fra utlandet pr. uke. Tiltaket er ment å få smittetallene ned på null.

NTB-AFP-AP

7 minutter siden

Statsminister Scott Morrison sa fredag at kvoten for ankomster fra utlandet skal kuttes med 50 prosent for å hindre flere utbrudd.

I dag kan 6000 personer ankomme med passasjerfly pr. uke. Fra 14. juli reduseres antallet til 3000. Tiltaket er ventet å vare til neste år, skriver BBC, og det vil også ramme australske statsborgere.

Alle tilreisende må tilbringe to uker i karantene på hotell. Strategien har fått navnet «zero covid».

Før pandemien reiste rundt 260.000 personer til Australia hver eneste uke.

På grunn av økende smittetall har nesten halvparten av landets innbyggere fått ordre om å holde seg hjemme, noe som har ført til mye frustrasjon.

Nedstengingen gjelder blant annet Sydney og Brisbane, der det til sammen bor rundt 10 millioner mennesker. Torsdag ble det registrert 27 nye smittetilfeller i de to byene.

Mindre enn 8 prosent av Australias voksne befolkning er så langt fullvaksinert.

Det har kommet ulike reaksjoner på de omfattende innreisebegrensningene. Mens opposisjonspartiet Labor er fornøyd, har menneskerettighetsgrupper kritisert tiltaket.

Human Rights Watch kaller tiltaket for en forferdelig nyhet for de over 34.000 australierne som befinner seg i utlandet.