Dette har skjedd i Gaza-krigen i dag

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han holder muligheten åpen for å erobre Gazastripen.

Palestinere samles for å se på det som er igjen etter et israelsk luftangrep mot et hus i Gaza by. Foto: REUTERS/Mohammed Salem/NTB

NTB

19. mai 2021 16:57 Sist oppdatert nå nettopp

Biden til Netanyahu: Forventer betydelig nedtrapping

USAs president Joe Biden har sagt til Israels statsminister at han forventer en «betydelig nedtrapping» onsdag med sikte på våpenhvile, opplyser Det hvite hus.

Biden snakket onsdag med statsminister Benjamin Netanyahu for fjerde gang siden kamphandlingene brøt ut mellom Israel og Hamas på Gazastripen 10. mai.

Oppfordringen om nedtrapping er trolig det tydeligste tegnet så langt på at USA har lagt press på Israel.

USAs president Joe Biden har stor påvirkningskraft på situasjonen i Israel. Foto: Evan Vucci / AP

I løpet av den siste uken har FNs sikkerhetsråd flere ganger forsøkt å bli enige om en felles uttalelse om konflikten. Norge er et av landene som har vært med på å foreslå uttalelser.

Så langt har ingen av forslagene fått støtte fra USA, som har vetorett i Sikkerhetsrådet.

Netanyahu sa onsdag at Israel ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile. Både israelske kilder og Hamas har imidlertid avvist at en våpenhvile er nær forestående.

Raketter avfyrt fra Libanon

Fire raketter ble onsdag avfyrt fra Sør-Libanon mot Israel, opplyser libanesiske kilder. Israel sier de har svart med artilleri.

Rakettene skal ha blitt skutt opp utenfor landsbyen Siddiqin i Tyr-distriktet, skriver avisen The Daily Star i Libanon.

Det israelske forsvaret opplyser at alarmene som varsler rakettangrep, ulte øst for byen Haifa, ifølge Reuters. Innbyggere i byen Krayot forteller at de har hørt tre eksplosjoner. Den israelske hæren IDF sier i en uttalelse at de har angrepet flere mål i Libanon, melder Haaretz.

Ifølge det israelske militæret ble én av rakettene fra Libanon skutt ned, to landet i havet og en fjerde i åpent lende.

Det er tredje gang i løpet av en uke at raketter er blitt skutt fra Libanon mot Israel. Angrepene har skjedd samtidig med konflikten mellom Israel og Hamas-bevegelsen på Gazastripen.

Iron Dome, Israels rakettforsvar, stanser en rakett i luften ved Ashkelon. Foto: REUTERS/Baz Ratner/NTB

219 drept på Gazastripen siden 10. mai - mange barn

219 personer på Gazastripen er drept siden den pågående konflikten mellom Israel og palestinerne brøt ut 10. mai, ifølge tall fra palestinske myndigheter.

Blant de 219 drepte er 63 barn, 36 kvinner og 16 eldre, opplyser det palestinske helsedepartementet onsdag.

På israelsk side er tolv personer blitt drept, blant dem en ung gutt og en soldat, i over 3.000 rakettangrep fra Gazastripen siden 10. mai, ifølge tall fra israelske myndigheter.

Også onsdag har Israel angrepet mål i Gaza. Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah/NTB

Journalist drept i israelsk angrep

En palestinsk radiojournalist er blitt drept i et israelsk angrep på Gazastripen, ifølge lokale kilder.

Yusef Abu Hussein jobbet for radiostasjonen al-Aqsa Voice, skriver Al Jazeera. Stasjonen er tilknyttet Hamas-bevegelsen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det israelske angrepet rammet Husseins bolig nord for Gaza by natt til onsdag.

Hussein skal være den første journalisten som er blitt drept i konflikten den siste uken, men Israel har tidligere utradert en bygning som huset en rekke internasjonale medier.

Statsminister Benjamin Netanyahu under møtet med utenlandske ambassadører i Tel Aviv onsdag. Foto: Sebastian Scheiner / Pool / NTB

Netanyahu åpner for å «nedkjempe» Hamas

Under et møte med utenlandske ambassadører i Tel Aviv onsdag sa Netanyahu at Israel inntil videre forsøker å avskrekke Hamas. Men han ville ikke utelukke muligheten for å gjenerobre Gazastripen.

– Det er to måter du kan håndtere dem på. Du kan enten nedkjempe dem, det er alltid en mulighet, eller du kan avskrekke dem. Akkurat nå bruker vi makt for å avskrekke dem, men jeg må si at vi ikke vil utelukke noe, sa Netanyahu.

De israelske avisene Times of Israel og Haaretz tolket begge uttalelsene som at Netanyahu snakket om en mulig gjenerobring av Gazastripen.

Statsministeren sa at formålet med angrepene mot Gaza er «å maksimere den rolige og fredelige perioden Israel kan oppnå overfor denne fienden».

– Vi ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile, sa Netanyahu. Både israelske kilder og Hamas har avvist at en våpenhvile er nær forestående.

Israelske militære styrker okkuperte Gazastripen frem til 2005, da de trakk seg ut.

Hamas-bevegelsen har hatt den politiske makten i området siden 2007. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet over Gazastripen og farvannene utenfor kysten.

Innbyggere i byen Ashdod i Israel søkte tilflukt i trappeoppgangen da luftvernsirenen advarte om raketter fra Gazastripen. Foto: AP Photo/Heidi Levine/NTB

Tysklands utenriksminister besøker Midtøsten

Tysklands utenriksminister sier han vil reise til Midtøsten onsdag for samtaler om Gaza-konflikten.

– Planen er å fly til Israel i kveld og holde samtaler i Jerusalem og Ramallah, sier Heiko Maas i Berlin.

Angrep natt til onsdag

Både Hamas og det israelske forsvaret (IDF) har natt til onsdag utført nye angrep.

Hamas skjøt raketter mot seks baser tilhørende det israelske luftforsvaret. Minst ti sivile ble såret, seks av dem alvorlig, da mer enn 50 raketter ble skutt over grensen til Israel, melder Jerusalem Post.

Ifølge avisen planla IDF en natt med intense luftangrep mot Hamas-tunnelene på Gazastripen. Tirsdag opplyste talsmann Jonathan Conricus at om lag 100 kilometer av tunnelnettverket var ødelagt, melder nyhetsbyrået DPA.

Hamas har bygd tunnelene over mange år, og de blir brukt til å frakte soldater, ammunisjon og mat på Gazastripen, ifølge IDF. Mye av nettverket er under selve Gaza by, og de nyeste angrepene fra Israel har vært rettet mot denne «byen under byen».

Grytidlig onsdag morgen slo israelske kampfly til igjen mot Gazastripen, melder lokale medier som Al Jazeera siterer. En boligblokk ble truffet i luftangrepene, og minst tre palestinere ble drept. Ytterligere tre ble såret i angrepet.