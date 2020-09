Skifesten brakte viruset til 46 land. Nå er fire utpekt som mistenkte.

Fire personer er nå utpekt som mistenkte etter et av Europas største enkeltutbrudd i Ischgl.

Skistedet Ischgl i Østerrike ble kalt for Alpenes Ibiza. Minst 640 nordmenn ble smittet med koronaviruset i Østerrike. Halvard Alvik/ NTB

De første som skjønte at noe var alvorlig galt, var legene i Reykjavik på Island.

Allerede 5. mars oppdaget islendingene flere smittede turister. Alle hadde vært i Ischgl i Tyrol. Dermed slo Island alarm.

Det skulle gå åtte dager før østerrikske myndigheter gjorde noe.

Minst 6100 turister fra 45 land ble trolig smittet i Ischgl. Mange mistet livet.

Fra midten av mars lå det hver dag over 20 personer på sykehus i Norge som alle hadde vært på skiferie. Minst 640 nordmenn ble smittet i Østerrike.

I mai startet politiet i Østerrike en granskning av hva som skjedde. Nå varsler politiet at man har fire hovedmistenkte.

Fire personer har nå status som mistenkte etter det massive virusutbruddet ved skistedet Ischgl i Østerrike Lisi Niesner/ Reuters/ Scanpix

Dette er de fire mistenkte

– Vi etterforsker særlig grundig oppfølgingen av forskrifter om trafikkrestriksjoner og karantene, sier talsmannen hos påtalemyndigheten i Innsbruck Hansjoerg Mayr til nyhetsbyrået AFP.

Ingen eiere av hotell, barer eller restauranter er under etterforskning. Politiet gransker først og fremst den kaotiske evakueringen. Flere turister ble trolig smittet i overfylt busser. Syke og friske ble stuet sammen.

Etterforskningsmaterialet utgjør 10.000 sider.

Politiet ønsker ikke å si hvem de mistenkte her. Men den nasjonale kringkasteren i Østerrike ORF har pekt ut fire personer:

Ordføreren i Ischgl.

Distriktssjefen i Landeck, som er distriktet Ischgl tilhører.

To tjenestemenn i distriktsadministrasjonen.

Ordføreren og distriktssjefen avviser overfor ORF at de har gjort noe galt.

Hovedårsaken til utbruddet i Norge

Da Norge ble stengt ned 12. mars, hadde 50,2 prosent av alle påvist smittede et fellestrekk. Alle hadde vært på ferie i Østerrike.

Først dagen etter 13. mars ble Ischgls vintersesong avblåst.

Allerede 7. mars testet en bartender positivt mens festen fortsatte i Ischgl.

I ettertid har det vist seg at 42,4 prosent av de fastboende Ischgl hadde antistoffer. Men alle var avhengige av turistene.

Tyrols guvernør Guenther Platter har bedt om unnskyldning for det høye antallet smittede.

Samtidig hevdet guvernøren at smitten opprinnelig ikke kom fra Ischgl. Platter mener dessuten at ingen kan holdes personlig ansvarlig for det som skjedde, skriver Deutsche Welle.

Lederen for forbrukerorganisasjonen VSV Peter Kolba under en pressekonferanse i forrige uke. Ronald Zak / Ap/ Scanpix

Massesøksmål mot Østerrike

Den private forbrukerorganisasjonen VSV har tidligere varslet massesøksmål mot den østerrikske stat. Om lag 1000 smittede står bak søksmålet.

– Jeg har ingen tro på at politiet i Innsbruck vil jobbe effektivt og stille de ansvarlige til ansvar, sa lederen for VSV Peter Kolba på en pressekonferanse i forrige uke.

Ingen av de fire mistenkte har vært til avhør, ifølge politiet.

