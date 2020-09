Noen barn fikk med seg én leke. Andre ingen. Familiene deres har nesten ingen ting etter brannen i Moria-leiren.

LESBOS/HELLAS (Aftenposten): Det eneste familien Sultan fikk med seg før brannen slukte skuret de bodde i, var to pledd. I natt sov de på asfalten utenfor leiren.

Nå nettopp

Det lukter svakt av brann og sot i Moria nå. Innimellom kommer det svarte røykskyer av nye branner som blusser opp. Leiren som inntil i går huset 13.000 mennesker, er nå nesten helt utbrent.

En plastmappe med blant annet ID-papirer og to tepper. Det var alt den afghanske familien på seks klarte å få med seg ut av Moria før brannen ødela leiren natt til onsdag. De to nettene som har vært siden brannen har Said Sultan, kona Subeida og de fire barna sovet på gaten. For yngstemann Ramin på tre år var det kaldt. Han sov dårlig, forteller faren til Aftenposten.

