Duket for avstemning i Kongressen om å avsette Taylor Greene

Kongressmedlem Marjorie Taylor Greene refses for å støtte konspirasjonsteorier. Representantenes hus varsler en avstemning om å fjerne henne fra komiteene.

Republikaneren Marjorie Taylor Greene har blitt refset fra flere hold i amerikansk politikk etter at hun har vist støtte til en rekke konspirasjonsteorier, samt støttet innlegg i sosiale medier om henrettelser av høytstående demokrater. Foto: Erin Scott / AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Demokratenes flertallsleder Steny Hoyer hadde onsdag et møte med Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

Hoyer sier at det ikke er noe annet alternativ enn å holde en avstemning torsdag om å frata Greene komitéoppgaver og dermed vingeklippe den omstridte republikaneren. En talsperson for McCarthy sier at han vil ta opp saken med sine partikolleger.

Greene har fått hard kritikk fra begge fløyer i amerikansk politikk, blant annet republikanernes mektige senator Mitch McConnell.

Greene har støttet en rekke konspirasjonsteorier, som er fremmet blant annet av QAnon-bevegelsen. Hun har også fått mye kritikk for å støtte Donald Trumps påstander om valgfusk.

46-åringen, som er nyvalgt kongressrepresentant fra Georgia, har i tillegg gitt sin støtte til innlegg i sosiale medier om å henrette demokratenes Nancy Pelosi og henge Barack Obama.

Republikanerne satte Greene i utdannings- og arbeidskomiteen. Denne beslutningen har vært gjenstand for mye kritikk ettersom Greene tidligere har påstått at en rekke skoleskytinger ikke har funnet sted. Hun sitter også i budsjettkomiteen.

Greene viser få tegn til å moderere seg og skrev onsdag følgende på Twitter:

– Uansett hva @GOPLeader gjør, så blir det aldri nok for Hater-Amerika-Demokratene.

@GOPLeader er McCarthys Twitter-konto.