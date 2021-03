Mens kunder i butikken forteller om redslene, lurer folk på dette: Hvorfor så ofte her?

Det har vært seks masseskytinger nærmere enn 65 kilometer fra mandagens massakre i Colorado.

Politi passer på evakuerte etter skytingen på King Soopers dagligvarer i Boulder i Colorado. Foto: Michael Ciaglo/USA Today Network/Reuters

James Bentz sto i kjøttdisken hos King Soopers da han hørte de første skuddene. Før han visste ordet av det, var hans fremst i et stormløp mot nærmeste utgang. Bentz ble intervjuet av lokalavisen The Denver Post etter dramaet.

– Det virket som om vi alle hadde sett for oss at vi en gang i livet ville havne i en slik situasjon, sa han.

Han kom seg ut via en lasterampe. Der hjalp folk hverandre ut.

Ti drept

Mandag ble ti personer drept i dagligvarebutikken i Boulder. De første meldingene kom til politiet i 15-tiden. Den første politibetjenten på stedet, Eric Talley, var blant de drepte. En mistenkt er i politiets varetekt. Et eventuelt motiv er foreløpig ukjent.

Tragedien følger tett etter en annen masseskyting. En 21 år gammel mann er siktet for 16. mars å ha skutt og drept åtte ved tre ulike massasjeinstitutter i Atlanta i Georgia.

En rekke skytinger

En rekke øyenvitner fra butikken mandag har fortalt om panikken da gjerningsmannen begynte å skyte. Bentz’ utsagn om å vente seg noe slikt, treffer en nerve.

Området rundt Denver og Boulder er nemlig hardt rammet. Seks ganger de siste tiårene har det vært masseskytinger i området. Alle gangene skjedde massakrene nærmere mandagens åsted enn 65 kilometer.

To av tilfellene er blant de mest kjente og beryktede hendelsene av denne typen i USA.

I 1999 gikk to elever amok på den videregående skolen Columbine. 12 elever og en lærer ble drept. 24 ble såret. Columbine ligger ca. fem mil fra mandagens åsted.

I 2012 dukket en bevæpnet ung mann opp på premieren for en Batman-film . Han drepte 12 og såret 70 på kinoen i Aurora. Den er også ca. fem mil fra mandagens åsted.

Ansatte i King Soopers blir ført i sikkerhet under skytemassakren. Foto: Michael Ciaglo/USA Today Network/Reuters

– Et land, en verden, av vold

Nå spør folk seg hvorfor dette skjer gang på gang i deres område. Blant dem som har uttalt seg til lokalavisen, er Frank DeAngelis. Han var rektor på Columbine i 1999.

– Det vi ser nå, er en sak for samfunnet. Det skjer i skoler, på kinoer i Colorado, i kirker rundt i landet og på flyplasser. Vi er et land, en verden, av vold, sier han.

Rektoren redd for at folk er blitt numne av alle tragediene. Han frykter at de bare spør: «Hvor mange var det denne gang?»

– Nok er nok

Etter de fleste masseskytingene oppstår også diskusjoner om USAs våpenlover. Kongressmedlem Joe Neguse tar opp dette nå. Både han og kona er fra Boulder.

– Det er mye vi fortsatt ikke vet. Men en ting er klart: Landet vårt har lidd under tragiske hendelser med skyting altfor lenge, sier han i en uttalelse. Neguse er demokrat.

Han forteller at han for to tiår siden som student gråt for ofrene ved Columbine. For to år siden kjente han på frykten. Da var niesen innestengt i barnehagen under en skyteepisode i nærheten.

– Nok er nok. Amerikanere burde føle seg trygge i dagligvarebutikken. De burde føle seg trygge i skolen, på kino og i sitt nærmiljø, sier Neguse.

Joe Neguse er medlem av Representantenes hus fra Colorado. – Nok er nok, sier han om skytingen i hjembyen Boulder. Foto: U.S. Senate TV/Reuters/NTB

Han mener Kongressen nøler og vakler.

– Hvis vi virkelig vil berge liv, må vi ha vilje til å handle og vedta en meningsfylt våpenreform. Tiden for passivitet er over, sier Neguse.

Forbud satt til side

Byen Boulder forbød for to år siden såkalte angrepsvåpen. Dette er halvautomatiske geværer som gjerne ser ut som militære våpen. For under to uker siden satte en domstol forbudet til side.

Det er ikke klart ennå hva slags våpen gjerningsmannen mandag brukte.

Colorado State Shooting Association er en av partene i den lokale rettstvisten om angrepsvåpen. Foreningen misliker sterkt at massakren brukes politisk.

I en erklæring kaller de angrep på våpenrettigheter for «følelsesmessig sensasjonsmakeri».

– Det kommer en tid for debatt om våpenlover. Det kommer en tid for debatt om motiver. Det kommer en tid for en samtale om hvordan dette kunne vært unngått. Men det er ikke i dag. Nå er det tid for sorg og helbredelse, heter det.

Den som skrev erklæringen, sier at vedkommende selv overlevde en skoleskyting. Skribenten mener strengere våpenlover er feil medisin.