Elev med Downs syndrom var med på fotograferingen, men ikke i skolens årbok

Amerikanske Morgyn Arnold ble utelatt fra årboken. Dette til tross for at hun ble fotografert sammen med cheerleaderlaget sitt.

Jordyn Poll, Morgyn Arnolds søster, laget dette skjermbildet av de to fotografiene. Bildet til venstre kom ikke med i skolens årbok. Foto: Skjermfoto fra Jordyn Poll

15 minutter siden

14-åringen fra Utah hadde brukt året i 8. klasse på å øve inn alle trinn sammen med cheerleader-laget sitt. Laget stilte også opp til årets årbokfotografering. Da Arnold skulle bla til siden hvor hun var avbildet, oppdaget hun at hun var tatt fullstendig bort.

Saken har fått omfattende dekning i amerikansk presse, blant annet i The Washington Post.

Satte i gang debatt på nett

På fotoet var derimot alle de andre 26 lagkameratene ved Shoreline Junior High School, men ikke Arnold. Alle var iført sine blåhvite uniformer.

– Morgyns navn ble ikke engang nevnt som en del av teamet, skrev søsteren Jordyn Poll i et Facebook-innlegg.

– Hun var ikke inkludert. Hun brukte timer på å lære danser, møtte opp til øvinger og heiet på skolen og vennene sine, men ble utelatt.

Hendelsen utløste en mengde innlegg og kommentarer på sosiale medier hvor skolen ble kritisert for å ekskludere tenåringen fra årboken med vilje. Mange lurte på om hun var utelatt fra årboken fordi hun har Downs syndrom.

Fakta Hva er Downs syndrom? Downs syndrom er den hyppigste formen for utviklingshemning.

Skyldes en genfeil i kroppens celler.

Resultatet kan være forsinket utvikling og en rekke feil i utviklingen nervesystemet, skjelettet, hjertet, mage, øyne, ører og andre organer.



Kilder: nhi.no Tilstanden forekommer ved cirka én av 1000 fødsler.Kilder: Store norske leksikon Vis mer

Skolen beklager hendelsen

Skolen svarte ikke umiddelbart på henvendelser fra The Washington Post sent torsdag, skriver den amerikanske avisen. Det skal være uklart hvem som hadde ansvaret for utvelgelsen av bildet som havnet i årboken.

Uansett, skrev skolen på sosiale medier at hendelsen skal ha vært et uhell. Innlegget ble kort tid slettet. I innlegget skrev skolen:

– Vi er dypt lei oss over feilen som ble gjort, og som resulterte i at Arnold ble utelatt fra årboken.

Imidlertid fant ikke Arnolds søster seg i beklagelsen. På sosiale medier la hun ut bildet hvor Arnold var til stede, sammen med det andre bildet hvor hun ikke var med.

– Det er samme cheerleadinglag. Samme jenter, samme fotografering, men på det ene er alle inkludert, på det andre ikke, skriver Poll.

Skolen skal nå ha satt i gang en granskning for å komme til bunns i hvorfor Arnold ikke ble inkludert i årbokbildet.

Fredag kom foreldrene til de andre jentene ut med en pressemelding. Der heter det at hverken de eller Arnolds venninner var med på å velge hvilket bilde som skulle brukes. Hadde de vært det, ville Morgyn Arnold vært med, presiseres det. De ber om at folk ikke skal hetse eller true de unge heiajentene.

– Disse jentene og deres foreldre er så fine, sier Jordyn Poll på Facebook. Vennlighet og inkludering vinner alltid, legger hun til.