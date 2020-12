Alle vil legge koronaåret 2020 bak seg. Men nyttår starter med stigende smittekurver mange steder.

Land med ulike koronastrategier opplever det samme: Smittekurvene øker. Det er flere årsaker til at vinteren er blitt så tøff.

Det er stort trykk på britiske sykehus og eksperter frykter at helsevesenet vil kollapse om smitteøkningen fortsetter. Foto: Dominic Lipinski, PA/NTB

31. des. 2020 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Mange er veldig klare for å la 2020 bli historie. Men i flere land er smittekurvene så dystre at folk bes om å avlyse nyttårsfeiringen for å unngå smitteøkning rett over nyttår. I Frankrike er 100.000 politifolk mobilisert på å passe på at folk holder seg innendørs. I New York blir Times Square sperret av.

– Vi kan ikke risikere at vi setter det hele på styr for én festlig aften, sa den danske statsministeren Mette Frederiksen denne uken.

Helsemyndighetene i Danmark ber folk begrense nyttårsfeiringen til sin egen husholdning og kanskje noen få av «våre aller nærmeste». Rådhusplassen i København, der folk vanligvis feirer nyttår, blir stengt av.

Statsminister Mette Frederiksen jublet da den første dansken fikk koronavaksinen 3. juledag. Men hun ber folk droppe nyttårsfesten for å unngå økt smitteøkning. Foto: RITZAU/NTB

Britene godkjente ny vaksine

Smittekurvene i Danmark har gått feil vei, tross harde koronatiltak. Nå forlenges de til 17. januar.

Aller verst rammet i Europa er Storbritannia. 88.000 briter har dødd av eller med korona i pandemien. Derfor var det en stor nyhet at den britiske vaksinen fra Astra Zeneca fikk nødgodkjenning i Storbritannia dagen før nyttårsaften.

Vaksine-nyhetene kommer samtidig med rekordhøye smittetall. Ifølge Associated Press er situasjonen på enkelte London-sykehus så kritisk at de ikke klarer å ta unna alle pasientene som kommer. Tallet på koronapasienter er nå høyere enn i den første koronabølgen i vår.

Bare noen dager før jul førte spredningen av en ny, mutert koronavariant til ny nedstengning i London-området. En uavhengig ekspertgruppe, the International Sage Group, sier til The Guardian at en ny, nasjonal nedstengning må til.

– Det skremmende er at det vil fortsette å bli verre. Det trengs handling for å unngå kollaps i helsevesenet om noen få uker, sier Christina Pagel, professor ved Universitety College London og medlem av ekspertgruppen, til The Guardian.

Dagen før nyttårsaften varslet helseminister Matt Hancock at et større området vil bli omfattet av nedstengningen.

Storbritannias helseminister Matt Hancock er glad for at den britiskproduserte vaksinen fra Astra Zeneca nå er godkjent. Samtidig er han bekymret for økende smitte. Foto: Steve Parsons, PA/NTB

Flere dystre rekorder

Den negative utviklingen legger en mørk skygge over nyttårsaften i en rekke europeiske land.

Den ferskeste oversikten fra det europeiske smittevernbyrået ECDC viste høye smittetall i både Nederland, Storbritannia, Tsjekkia, Sverige og Danmark i uke 51 og 52.

Tyskland satte en ny, dyster rekord onsdag med over 1000 dødsfall på et døgn. Det skjer selv om landet er inne i en hard nedstengning.

Nederland, som også innførte dramatisk nedstengning i dagene før jul, har sett noe lavere smittetall i julen. Men ifølge DutchNews kan det skyldes at færre testet seg på helligdagene. For sykehusene er samtidig i ferd med å fylles opp.

Tsjekkia, med drøye 10 millioner innbyggere, registrerte 10.000 nye koronatilfeller 29. desember.

Sverige, med like stor befolkning, registrerte 8727 nye smittede og 243 dødsfall onsdag. Den svenske regjeringen har bedt folk om å holde seg i ro. Men flere regjeringsmedlemmer blir kritisert for å gå foran med et dårlig eksempel. Både justisministeren og statsministeren er blitt observert på kjøpesenter, og finansministeren dro på skiferie i Sälen, ifølge Aftonbladet.

Latvia plasserer ut politi og grensevakter for å sørge for at folk overholder portforbud i nyttårshelgen. Latvia har opplevd økning i smittetallene, og presidenten mener portforbud vil hindre «total katastrofe», ifølge Reuters.

Advarer

Norges helsedirektør Bjørn Guldvog advarte i et intervju med Aftenposten om at «vi må være forberedt på at vi kan komme i situasjoner som minner mer om det man har i Sverige og Danmark».

Danmark og Norge har stort sett hatt de samme smitteverntiltakene siden starten av pandemien, mens Sverige har valgt en annen linje.

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige sa tirsdag at det er vanskelig å forklare hvorfor tiltakene har ulik effekt i ulike land. Belgia, som lenge ble sett på som et skrekkeksempel, har for eksempel sett en nedgang i antall nye koronatilfeller.

Granbystaden kjøpesenter i Uppsala i Sverige har sørget for at folk ikke setter seg ned på benkene. Også i Sverige strammes nå tiltakene til. Foto: TT/NTB

Disse kurvene fra nettstedet Our World in Data viser utviklingen i flere europeiske land. Smittekurvene har økt igjen inn mot jul. Foto: Ourworldindata

Derfor øker smitten om vinteren

Susanne Dudman er førsteamanuensis i virologi ved Universitetet i Oslo. Hun sier at julefeiringen fører til mer reising og fester som bringer folk tettere sammen. Da skal det ikke mye til før at smitten øker.

Men smitten økte alt før jul. Dudman nevner flere mulige forklaringer:

Vi er sosiale vesener, det er vanskelig å få folk til å endre adferd og holde avstand over lang tid. I enkelte land, som Tyskland, har det vært protester mot smitteverntiltakene. Det er uansett fare for at folk blir leie av strenge tiltak og ikke følger dem like godt over tid.

Spesielt i tett befolkede storbyer kan det være vanskelig å gjennomføre tiltakene og begrense kontakten over tid. Dette gjelder blant annet i kollektivtrafikken, der det ofte er trangt om plassen. Med vintertemperaturer vil flere bruke buss og tog i stedet for sykkel.

– Ulike tiltak har vært innført på forskjellige tider rundt om i Europa, men blir ofte satt inn for sent. Det blir mindre effekt av et tiltak dersom det først blir igangsatt etter at man har observert økt antall tilfeller, skriver Dudman i en e-post.

Dessuten er vinteren høysesong for luftveisvirus av flere grunner: Vi er mer inne og det er vanskeligere å holde avstand. Små rom med dårlig ventilasjon er en dårlig kombinasjon og gjør oss mer utsatte hvis noen er smittet.

Klimaet i seg selv har også betydning.

– Studier har observert at koronaviruset trives best ved 4 grader og lav fuktighet i luften. Da kan dråper som inneholder virus, spres lettere. Dråpene faller ikke så fort ned på bakken ved lav luftfuktighet som de gjør ved høy, skriver viruseksperten.

Dudman sier at det å holde avstand og begrense kontakter fortsatt er det aller viktigste tiltaket inntil folk er blitt vaksinert.