I sommer holdt landet «avskjedsfest» for korona. Nå har bare fire land i verden høyere andel koronadødsfall.

Tsjekkia ble sett på som et forbilde i sommer. Nå er de blant landene med størst smittetrykk i verden.

Roar Lishaugen er Tsjekkia-ekspert og har vært koronafast i landet siden februar. Derifra har han hatt digital-undervisning for studentene sine ved UiO. Foto: Privat

Sigrid Gausen Journalist

6 minutter siden

Da koronaen gjorde sitt inntog i Tsjekkia i februar, ble førsteamanuensis ved UiO Roar Lishaugen værende i landet. Siden har han undervist digitalt og samtidig kunnet følge landets utvikling på nært hold.

I dag sitter han i karantene sammen med sin mann, som er smittet. Han sier at det er tydelige tegn på det høye smittetrykket. De kjenner stadig flere som er smittet.

– Viruset har flyttet seg nærmere, og til slutt flyttet det jo helt inn. Jeg tror mange har en følelse av at det kommer nærmere, sier han.

Det er innført portforbud i landet. Den varer fra 23 på kvelden til 05 om morgenen. Barnehager og første og andre trinn på barneskolen var det eneste som åpnet etter juleferien. Skole for de øvrige trinnene er stengt. Det samme er butikker som ikke selger helt nødvendige varer.

I oktober innførte myndighetene strenge tiltak for å få bukt med den andre bølgen av koronaviruset. Ikke alle var enige i tiltakene, her fra en demonstrasjon i Praha i oktober. Foto: DAVID W CERNY / X01548

– Bruker smittetiltak til politisk fordel

Lishaugen underviser i tsjekkisk ved Insitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO. Han mener statsministerens populistiske politikk har påvirket håndteringen. Andrej Babiš har vært statsminister siden 2017 og leder partiet ANO 2011, som han selv var med å stifte.

Den tidligere forretningsmannen Babiš har vært en entusiastisk tilhenger av politikken til USAs president Donald Trump. Han har jobbet under slagordet «gjør Tsjekkia stort igjen». Tidlig torsdag fjernet han profilbildet sitt på Twitter, der han har på seg en rød Trump-lignende cap, og byttet det ut med et bilde der han har på seg munnbind med tsjekkisk flagg på.

– Frem til fylkestingsvalget i oktober var det ikke satt inn særlig mange tiltak, slik at man kunne få en politisk fordel. Det gjorde at smitten fikk mulighet til å utvikle seg brutalt i oktober og november. Julen har heller ikke hjulpet på, sier Lishaugen.

Til tross for løfter om at en ny nedstengning ikke ville skje, vedtok Tsjekkia 22. oktober å gjeninnføre de strenge restriksjonene landet var underlagt i vår.

Torsdag satte landet en ny, dyster rekord, med 17.668 nye registrerte smittetilfeller. Det er det høyeste tallet siden pandemien startet. I landet med drøyt ti millioner innbyggere er det til nå rapportert om 12.621 dødsfall knyttet til korona.

Det gir nærmere 11 dødsfall pr. 100.000 innbyggere. En oversikt fra Reuters ved nyttår viser at bare Belgia, Italia, Peru og Storbritannia hadde flere registrerte koronadødsfall, målt i forhold til folketall.

I dag ligger Tsjekkia på verdenstoppen over land med høyt smittetrykk, ifølge tall fra Johns Hopkins-universitetet. De har 1227 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Til sammenligning har Norge 141 nye smittetilfelle pr. 100.000 siste 14 dager.

– Kaotisk håndtering

Dagen før nyttår vedtok helsedepartementet stans i alle planlagte behandlinger på sykehusene for å øke kapasiteten til å ta imot koronapasienter. Da var det innlagt i underkant av 6000 koronapasienter på sykehusene. Det er fortsatt lavere enn toppen i november på over 8000 pasienter, men antallet har vært sterkt økende siste uken, ifølge Reuters.

Lishaugen mener at mange av tiltakene fra myndighetenes side har vært preget av kaos.

– De har ikke vært flinke nok til å komme med gode og tydelige tiltak. Dette har også gjort at befolkningen er frustrert. Tiltakene har også mange unntak, som har ført til forvirring i smittesporingen.

Hans mann, Stanislav Kostiha, har hatt korona i én uke og har ennå ikke hørt noe fra myndighetene.

– Sporingsenhetene har kollapset, sier Lishaugen.

Han sier at det er flere personer som blir intervjuet i mediene uttrykker skepsis mot vaksinen.

– Jeg tror dette henger sammen med en gammel mistro til statlige instanser og institusjoner.

Det ble en stor feiring da landet lettet på koronatiltakene i sommer. Foto: David W Cerny / X01548

Tok farvel med korona i sommer

I sommer ble Tsjekkia fremhevet som et eksempel til etterfølgelse for andre land. Landet var raskt ute med å innføre lockdown. Da landet den 30. juni slapp opp på restriksjonene som ble innført i vår, feiret folk i Praha med en stor middag. Et 500 meter langt bord ble dekket opp på den berømte Karlsbroen. Så snudde det og Tsjekkias smittetall begynte å stige igjen.

Lishaugen mener at håndteringen fra i sommer også viser at statsministeren ønsker å score politiske poeng.

– De økte smittetallene fra i sommer gjorde at Kroatia ble skeptisk til å ta imot tsjekkere. Dette var dårlige nyheter for landet da Kroatia er et yndet feriested for tsjekkere. Da gikk statsministeren gikk ut og fortalte at han hadde fått en særavtale med Kroatia. Hans populistiske politikk har spilt en viktig og tragisk rolle i pandemien, sier han.