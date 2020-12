Ungarn og Polen snudde – kaller EUs budsjettavtale en seier

EUs langtidsbudsjett og gjenreisingsfond ble reddet i ellevte time på toppmøtet. Ungarn og Polen gikk fra veto til å kalle enigheten en seier.

Med statsministrene Mateusz Morawiecki (Polen, tv.) og Viktor Orbán (Ungarn) med på laget, kunne et enstemmig EU-toppmøte endelig vedta det nye budsjettet og gjenreisingsfondet. Foto: Armando Franca / AP / NTB scanpix

NTB-DPA-TT

10. des. 2020 19:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå kan vi starte implementeringen og bygge opp økonomien igjen. Den banebrytende gjenreisingspakken vil drive fram den grønne og digitale omstillingen, skrev Charles Michel på Twitter etter at budsjettet var i havn.

Budsjettet ble vedtatt på et toppmøte i juli, men Ungarn og Polen satte seg på bakbeina og la ned veto i høst. De var misfornøyd med en klausul om at utbetalinger kunne stoppes dersom et medlemsland brøt med rettsstatens prinsipper.

Denne klausulen er fortsatt med i det de 27 statslederne ble enige om torsdag kveld, opplyser Michels talsmann.

– Vi vant

Ungarns og Polens statsminister Mateusz Morawiecki kaller enigheten en «dobbeltseier».

– For det første kan budsjettet nå begynne å løpe, og Polen vil motta 174 millioner euro. For det andre er disse midlene nå sikre, fordi mekanismen ble begrenset av svært presise kriterier, sier han.

Også hans ungarske kollega Viktor Orbán tok avtalen som en seier.

– Vi vant. I en vanskelig tid med pandemi og økonomisk krise har vi ikke tid til å fortsette med politiske og ideologiske debatter som hindrer oss i å handle, tvitrer Orbáns talsmann, Zoltan Kovacs.

– Vi avverget faren for at budsjettet kunne brukes til tvinge Ungarn til å fatte beslutninger vi ikke ønsker, fortsatte han.

Optimistisk Orbán

Før møtet fikk et tysk forslag de to gjenstridige landene på glid, og Ungarns statsminister var optimistisk da han ankom toppmøtet.

– Vi er svært, svært nær å komme til en god enighet for et enhetlig EU, sa Viktor Orbán.

Resultatet er at man skal be EU-domstolen om en vurdering før de nye rettsstatsreglene trer i kraft. Det betyr at det vil ta tid før den nye mekanismen implementeres, noe enkelte tolker som at man gir etter for de to vetolandene.

– Historisk

Det går ikke Sveriges statsminister Stefan Löfven med på. Han mener det ikke er snakk om et kompromiss, men en tydeliggjøring. Löfven er fornøyd med resultatet

– For første gang siden EU ble grunnlagt kobles nå rettsstatens prinsipper til utbetaling av penger. Det er historisk og en stor suksess for Sverige, som har ivret for dette i mange år, sier Stefan Löfven i en SMS til nyhetsbyrået TT.

Hans finske kollega Sanna Marin er ikke enig i spekulasjoner om at en rettslig vurdering kan ta flere år.

– Jeg vil nok i utgangspunktet snakke om måneder, ikke år, sier hun

Gigantpakke

Torsdagens enighet innebærer at budsjettrammen for de neste sju årene er på plass. I tillegg er gigantfondet som skal sørge for å få økonomien på fote etter pandemien, også sikret.

Til sammen dreier det seg om 1.800 milliarder euro – rundt 19.000 milliarder kroner med dagens kurs.