Dette avgjorde amerikanernes valg

Gjenoppbygge økonomien eller stoppe spredningen av koronaviruset? Vidt forskjellige saker avgjorde valget for Donald Trumps og Joe Bidens tilhengere.

Donald Trump har samlet mange mennesker på sine valgmøter. Der har han snakket mye om hvor viktig det å gjenoppbygge økonomien. Evan Vucci, AP/NTB

USA er det landet som er hardest rammet av koronapandemien, ifølge flere parametre. De har registrert 9,8 millioner smittede og 232.000 døde, mer enn noe annet land.

President Donald Trump er av demokratene blitt sterkt kritisert for å ta for lett på pandemien. Trump har på sin side kritisert demokratiske delstatspolitikere for å stenge ned for mye og dermed skade økonomien.