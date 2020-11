De hadde i det minste råd til mat. Så feide pandemien over landet – igjen.

SOBINKA (Aftenposten): Vladimir Putin lovet å halvere fattigdommen innen 2024. Nå er målet utsatt.

Familien samles i sengen. Mer er det knapt plass til i det lille rommet. Marina Rozjnova (42) med baby Arina i armene. Pappa Stanislav Andrejev (40), Artjom (4) og Anna (2). Polina Jedakova

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Tatjana Solovjova

Én time siden

Han bar avføringen i en rød bøtte med lokk på. Mannen passerer de fleste av de 28 rommene på vei til andre etasjens eneste toalett. To klosetter i et rom uten dør. På veien passerer han først Angelina Tomilova (79) som forsøker å vaske rommet sitt. Hun er fra Øst-Ukraina, et land i krig.

Beboeren med den røde bøtten passerer også Maria Osipova (29) og ektemannen Nikolaj Tsjanov (22). Nikolaj er en tur hjemom mellom stråjobbene som gatefeier.

Den røde bøtten passerer også felleskjøkkenet. En fargesprakende duk med en blid gris dekker over vasken. Her er det ikke innlagt vann, men tomme spritflasker er det nok av.

Bak en av de 28 dørene er det ekstra trangt. Fra taket i det lille rommet henger det fluepapir – svart av døde insekter. Der henger det også klær i størrelse nyfødt.

– Ja, velkommen inn. Her bor vi, sier Stanislav Andrejev (40) i internatboligen i Sobinka, knappe 170 kilometer øst for Moskva.

Inne i rommet er det knapt plass på gulvet. En vanlig sprinkelseng, en barnevogn og en kommode tar opp all plass. I den vanlige sengen sitter Marina Rozjnova (42) med Arina i armene. Født 18. september 2020. Hun får en flaske med melkeerstatning. Mamma Marina mistet melken nesten med en gang etter fødselen. På sengen ligger også to år gamle Anna med en mobil. Hun enser ikke besøket.

Det gjør heller ikke fire år gamle Artjom som ligger ved siden av henne. Kroppen hans er i en rar stilling, og han beveger seg ikke en centimeter under hele besøket.

Forhåpentlig sover han. Det er i hvert fall det foreldrene sier.

Beboerne i Arbeidergaten, hus nummer 7, lever et vanskelig liv. Og i 2020 har det blitt enda verre.