PLOs generalsekretær Saeb Erekat (65) er død, melder palestinske medier

PLOs generalsekretær Saeb Erekat har kjempet for livet i nær en måned etter at han ble rammet av korona. Den svært profilerte PLO-lederen døde tirsdag, opplyser Fatah-partiet.

PLOs generalsekretær Saeb Erekat (65) er død etter å ha vært kritisk syk på grunn av covid-19. Foto: Mohamad Torokman / X02127

10. nov. 2020 10:21 Sist oppdatert nå nettopp

Erekat ble lagt inn på sykehus i Jerusalem midten av oktober, kritisk syk, etter å ha blitt koronasmittet.

9. oktober kunngjorde Erekat selv at han var koronasyk. Etter en lungetransplantasjon for tre år siden, befant han seg i risikogruppen for å bli alvorlig rammet av pandemien.

Ifølge BBC fikk PLO-generalsekretæren fra Vestbredden behandling med respirator på sykehuset i Israel.

Hadde svekket immunforsvar

65 år gamle Erekat har vært er en av palestinernes mest profilerte ledere de siste 30 årene. Han har vært hovedforhandler i flere runder med fredssamtaler og var en svært sentral rådgiver for flere av palestinernes øverste ledere.

I 2017 gjennomgikk han en lungetransplantasjon, noe som bidro til å svekke immunforsvaret. Han ble svært syk etter å ha fått påvist koronasmitte og ble lagt i kunstig koma.

Sentral i Oslo-forhandlingene

Saeb Erekat var mannen som ledet palestinernes delegasjon under Oslo-forhandlingene. I flere tiår har han tilhørt den innerste sirkelen av palestinske ledere.

Ikke bare sto han i spissen for teamet som forhandlet med israelske diplomater i Norge i første halvdel av 1990-tallet, han deltok også i hver eneste forhandlingsrunde med Israel de neste tiårene.

Han var en av Fatah-grunnlegger Yasser Arafats aller nærmeste medarbeidere og dukket for første gang opp på den internasjonale scenen under en fredskonferanse i Madrid i 1991, med det sterkt symbolske Palestina-skjerfet rundt halsen.