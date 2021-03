Må regne med at USA fortsatt vil beskytte hjemmemarkedet

Norsk næringsliv kan ikke regne med store endringer i USAs handelspolitikk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Tirsdag møtte hun sin nye amerikanske kollega for første gang.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tror kontakten med USA blir enklere fremover. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

2. mars 2021 22:54 Sist oppdatert nå nettopp

– USA markerer tydelig at de er tilbake på den internasjonale arenaen, sier Ine Eriksen Søreide.

Tirsdag hadde hun for første gang et videomøte med Antony Blinken. Hen er USAs nye utenriksminister. Ifølge Eriksen Søreide var det både «et langt og godt møte».

Etter fire år med Donald Trump i Det hvite hus har hun mye å glede seg over. Hun merker seg at USA igjen vil ta lederskap i kampen for demokrati og menneskerettigheter. Hun sier at det også er godt å ha amerikanerne tilbake i arbeidet mot menneskeskapte klimaendringer.

Eriksen Søreide sier til Aftenposten at det blir lettere å forholde seg til den nye amerikanske regjeringen. Under Trump opplevde hun det til tider som om «satellitter påkoblet Det hvite hus» drev utenrikspolitikk.

– Det skaper mye ekstraarbeid og uforutsigbarhet, sier utenriksministeren.

Fakta Antony Blinken Usas nye utenriksminister er 58 år gammel. Han ble født i New York og er utdannet ver Harvard. Både faren og en onkel var amerikanske ambassadører i europeiske land. Han har en lang karriere som utenrikspolitisk ekspert for demokratene. Blinken jobbet for både Bill Clinton og Barack Obama. Han var også stabssjef i Senatets utenrikskomité, da Joe Biden var komitéleder. Han ble godkjent som utenriksminister i Senatet, med 78 stemmer for og 22 stemmer mot. Vis mer

Antony Blinken er en svært erfaren diplomat. Foto: Joshua Roberts, Reuters/NTB

Fortsatt proteksjonistisk

President Joe Biden har gjort det klart at USA vil inn igjen i institusjonene Trump forlot. Det gjelder for eksempel Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen.

Under Trump viste USA liten interesse for å følge de internasjonale reglene for handel. Han nektet å utnevne nye dommere i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I samtalen mellom de to utenriksministrene gjorde Antony Blinken det klart at Joe Bidens prioriteringer er veldig klare.

– Vi må være realistiske med tanke på hva den amerikanske oppmerksomheten vil være rettet mot. Det var Blinken veldig klar på.

Hun sier at Bidens regjering setter to saker på topp: De må bekjempe koronapandemien. Og de vil ha amerikansk økonomi opp å stå igjen.

Det siste er også et signal om å beskytte amerikanske arbeidsplasser mot utenlandsk konkurranse.

Tradisjonelt er det Det demokratiske partiet som ivrer mest for å beskytte amerikanske arbeidsplasser gjennom toll og handelshindringer. Under Trump ble en stor del av republikanerne i kongressen tydeligere tilhengere av en proteksjonistisk politikk.

Vil følge reglene

Alt tyder på at et solid flertall i kongressen er skeptisk til frihandel. Eriksen Søreide ser allikevel lyst på det. Hun regner med at Biden og Blinken vil legge vekt på å følge reglene for internasjonal handel.

Hun sier at Norge har sine uenigheter med USA når det gjelder handel. Det toppet seg da Trump la høy toll på stål og aluminium.

– Her er det en tydelig uenighet. Det tok vi opp sammen med andre land. Vi pekte på at USAs argument om nasjonal sikkerhet er i strid med regelverket i WTO, sier hun.

Selv om USA fortsatt ønsker å beskytte hjemmemarkedet, ser Eriksen Søreide lysere på fremtiden:

– Det blir enklere for oss å forholde oss til, og det skaper mer forutsigbarhet, sier utenriksministeren.