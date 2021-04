Etterretningskilder til New York Times: Israel sto bak sabotasje ved iransk atomanlegg

Israelske tjenestepersoner sier til New York Times at problemene ved det iranske atomanlegget Natanz skyldes en israelsk operasjon.

En hendelse førte til strømbrudd ved Irans atomanlegg Natanz søndag. New York Times får opplyst at strømbruddet skyldtes en israelsk operasjon, og at iranernes evne til å anrike uran vil være svekket i minst ni måneder framover. Foto: Irans atombyrå via AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Satellittfoto fra Natanz-anlegget. Bildet ble tatt 7. april. Foto: Planet Labs Inc. via AP / NTB

Det ble søndag meldt om et «uhell» ved atomanlegget Natanz, før Iran opplyste at de var rammet av sabotasje.

Hendelsen er under etterforskning, og det skal ikke ha ført til personskader, ødeleggelser eller forurensede utslipp, ifølge iranske myndigheter. Problemene førte ifølge New York Times til strømbrudd.

Israel har offentlig nektet å verken bekrefte eller avkrefte at de er innblandet, men ikke navngitte etterretningskilder fra både USA og Israel opplyser til avisa at Israel var involvert.

Anriking av uran

Natanz-anlegget brukes til å anrike uran, og lørdag opplyste president Hassan Rouhani at Iran starter opp flere avanserte sentrifuger for å anrike mer uran ved anlegget.

To tjenestepersoner som er blitt brifet om skadene, sier at de ble forårsaket av en stor eksplosjon, som ødela det elektriske systemet som forsyner sentrifugene. Ifølge dem har eksplosjonen ført til at Irans evne til å anrike uran er blitt betydelig svekket, og det skal angivelig ta minst ni måneder før produksjonen ved Natanz er tilbake som normalt.

Det er uklart hvor mye, om noe, Biden-administrasjonen fikk vite på forhånd. Den angivelige operasjonen fant sted samme dag som USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Israel.

Kritisk til avtale

Forrige uke stilte amerikanerne og de andre stormaktene til nye forhandlinger i Wien, etter flere år med konfronterende retorikk og harde sanksjoner mot Iran.

Israelerne er sterkt kritisk til den internasjonale atomavtalen med Iran og har vært åpne om at de ikke ønsker velkommen Bidens forsøk på å puste liv i den.

Ali Akbar Salehi, som er sjef for Irans sivile atomprogram, kalte søndag hendelsen for «atomkraft-terrorisme». Han sa imidlertid ikke hvem som mistenkes for å stå bak.