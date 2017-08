Imam mistenkes for å ha vært hjernen bak terroren i Barcelona

De fleste av de unge personene som kobles til torsdagens terrorangrep i Barcelona og Cambrils, har vært bosatt i den lille byen Ripoll.

Ripoll ligger ti mil fra Barcelona i foten av Pyreneene, ikke langt fra grensen mellom Spania og Frankrike. I den lille fjellbyen bor det nærmere 11.000 innbyggere.

Men hvorfor bestemte denne gjengen fra den lille byen seg for å bli massemordere? De som ifølge The Guardian skal ha spilt fotball sammen?

Satt i fengsel med Madrid-terrorist

Politiet etterforsker nå den tidligere imamen i byen, Abdelbaki Es Satty (45).

I en rekke medier beskrives han som hjernen bak angrepet og den som skal ha organisert terroren. Politiet har tidligere opplyst at de tror at de 12 terroristene planla angrepet i over et halvt år.

Ifølge The Guardian opplyser politiet at de ikke har konkrete beviser som knytter Es Satty til angrepet. Men politiet har blant annet ransaket hans hjem i Ripoll.

Den 45 år gamle familiefaren ble dømt til fengsel etter han ble tatt for å ha smuglet narkotika fra Marokko i 2007. Der sonet han sammen med blant andre Raschid Aglif.

Aglif er en av terroristene som ble dømt for å ha gjennomført terrorangrepet i Madrid 11. mars 2004. Der ble 192 mennesker drept og flere tusen skadet. Gruppen som sto bak det verste angrepet i Spanias historie ble koblet til Al-Qaida.

– Imamen må ha puttet ideer i hodet på dem

Det spekuleres nå om hvordan Madrid-terroristen kan ha påvirket Es Satty. Ifølge den spanske avisen El Mundo fikk de to et nært forhold i fengselet.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hva jeg skal føle. De er mine sønner, men se på ondskapen de har utført. Imamen må ha puttet ideer i hodet på dem. Dette var gode gutter, sier Hechami Gasi til The Guardian.

Gasi er faren til Mohamed (24) og Omar Hychami (21), som begge er blant de 12 som kobles til angrepet.

Rekrutterte krigere til Irak

Utover å ha blitt dømt for narkotikasmugling, er Es Sattys navn kjent for politiet i forbindelse med en sak der fem personer ble dømt for å rekruttere unge menn til å krige i Irak, skriver Sky News.

Es Satty forsvant kort tid før angrepet, og politiet har fortsatt ikke kommet på sporet av ham.

Han skal ha forsvunnet forrige uke, og flere muslimer i Ripoll tror han reiste til Marokko, ifølge The Guardian.

Jakter fører av varebilen

I tillegg til den antatte bakmannen, har spansk politi fortsatt ikke klart å finne marokkaneren Younes Abouyaaqoub (22). Han skal ha vært sjåføren av varebilen som kjørte inn i folkemengden i Barcelona.

Spansk politi opplyser mandag at føreren er identifisert, med de nevnte ikke navn. Catalonias innenriksminister Joaquim Forn har imidlertid bekreftet sjåførens navn.

Abouyaaqoub er den eneste av de 12 som gjennomførte angrepet, som fortsatt er på frifot:

Fem ble skutt og drept av politiet under angrepet i Cambrils.

Fire er pågrepet.

To døde i en eksplosjon i forkant av terrorangrepene.

På stedet der de to døde, fant politiet nærmere 120 gassbokser eller -flasker. Politiet mener at terroristene hadde til hensikt å bruke disse under angrepet, men at de gikk for en alternativ plan som følge av eksplosjonen.

13 personer ble drept og over 100 såret under angrepet på La Rambla i Barcelona torsdag forrige uke. Åtte timer senere ble flere andre såret i havnebyen Cambrils. En kvinne døde dagen etter av skadene hun fikk.