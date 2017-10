Jakten på Paddocks motiv fortsetter

Føderale etterforskere reiste søndag tilbake til Paddocks hjem i Mesquite sør i Nevada. Her ville de på nytt dokumentere og dobbeltsjekke alt som er i huset. Paddocks hjem ble først ransaket forrige mandag, dagen etter masseskytingen, uten at det ga politiet noe svar.

Paddock løsnet flere hundre skudd fra sitt hotellrom på Mandalay Bay mot 21.000 konsertpublikummere 365 meter unna. 58 mennesker ble drept og 489 ble såret i angrepet søndag forrige uke.

Leter etter motiv

I en uke har amerikansk politi lett iherdig etter motivet bak massakren. Eieren av et kasino i Las Vegas, Steve Wynn, kjenner til Paddock og beskriver ham som den streiteste fyren man kan forestille seg. Han forklarer at Paddock aldri drakk alkohol eller lagde noe trøbbel, og han hadde heller ikke opparbeidet seg noe spillegjeld. Wynn sier servitører, hovmestre og annet personell ved kasinoet kjente Paddock og kjæresten.

Lørdag ba FBI publikum om tips i håp om å finne Paddocks motiv.

– Vi har ikke gitt opp. Vi kommer ikke til å gi opp før vi vet sannheten, sa Aaron Rouse, FBIs spesialagent som leder det føderale politiets etterforskning i Las Vegas.

Barrikaderte oppgang

Politiet fant over 20 skytevåpen på Paddocks hotellrom. I boligen hans i pensjonistbyen Mesquite var det 19 skytevåpen, samt eksplosiver. FBI sier han gjorde massive innkjøp av våpen i fjor, og de vet at han hadde en fluktplan på plass. Dette tyder på nøye planlegging.

Politimennene som fant Paddock, sier i et intervju med «60 Minutes» søndag at drapsmannen hadde barrikadert trappeoppgangen til 32. etasje der hans hotellsuite lå. De forteller at de måtte presse døren opp fordi Paddock hadde skrudd en metalldel fast i døren.

Søndag skulle over 50 kasinoer og kjøpesentre i Las Vegas dempe lysene i 10 minutter for å markere at det har gått en uke siden angrepet.