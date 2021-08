Trumps utenriksminister fikk whisky til 51.000 kroner. Nå lurer staten på hvor den er blitt av.

En dyrebar gave er på avveie i det amerikanske utenriksdepartementet. Og som så ofte før med whisky, har hovedpersonen vanskelig for å huske.

Mike Pompeo er tidligere utenriksminister og CIA-direktør. Han skal også ha mottatt en whiskyflaske i gave, som nå er borte.

I 2019 skal USAs daværende utenriksminister Mike Pompeo blitt skjenket en gave under et toppmøte i Japan. Gaven var en flaske whisky. Merket er ukjent, men det er ikke verdien: Rundt 51.000 kroner.

Nå er flasken sporløst forsvunnet, ifølge nyhetsbyrået AP.

I en årlig oversikt over gaver mottatt av offentlige tjenestemenn, skriver utenriksdepartementet at de ikke vet hva som har skjedd med flasken. De skriver videre at de nå er i gang med å undersøke hvor den er blitt av.

Pompeo kjenner ikke til gaven

Mike Pompeo selv sier han ikke kjenner til gaven, ifølge en uttalelse til AP. Pompeo skal heller ikke ha blitt kontaktet om undersøkelsen til utenriksdepartementet.

Mike Pompeo mottar en gave under et besøk i Saudia Arabia.

Ifølge AP, skal Pompeo ha fått gaven under et toppmøte der også daværende president Donald Trump deltok. Pompeo var USAs utenriksminister fra april 2018 til Trump-administrasjonen gikk av i januar i år.

Utenriksdepartementet holder løpende oversikt over alle slike gaver, og hva som skjer med dem. Ifølge regelverket kan gavene enten overleveres til det amerikanske riksarkivet eller et annet statlig organ.

Men mottagerne har også muligheten til å kjøpe gavene til eget bruk, hvis de betaler det gaven er verdt. Og om gaven er verdt mindre enn 390 dollar, rundt 3500 kroner, kan mottagerne beholde dem vederlagsfritt.

Japansk whisky er også blitt en stadig mer dyrebar gave de siste årene, skal vi tro New York Times. Den normalt pålitelige avisen skriver at vellagrede japanske whiskyer omsettes for tusenvis av dollar. Men de skriver også at smaken er lik whiskyer fra Irland, Skottland og USA.

Her sitter daværende president Donald Trump med sin utenriksminister Mike Pompeo under toppmøtet G-20 i Osaka i Japan i 2019. Det er på dette møtet Pompeo skal ha mottatt whiskygaven.

Tepper, gevær og antilopestatue av gull

I listen fra utenriksdepartementet, finner man gaver med langt høyere verdi enn den japanske whiskyflasken. Men disse vet man hvor er blitt av, viser oversikten.

Pompeo skal blant annet ha mottatt to dyre tepper fra henholdsvis presidenten i Kasakhstan og utenriksministeren i De forente arabiske emirater samme år. Verdien av disse skal ha vært på rundt 170.000 kroner.

Men teppene og whiskyflaskene til Pompeo blir dråper i havet sammenlignet med gavene som ble gitt til den daværende presidenten og hans førstedame.

Donald og Melania Trump mottok til sammen gaver for over 10 millioner kroner i løpet av 2019. Blant høydepunktene var et gammelt gevær fra det osmanske riket, en hestestatue i bronse og en statue av en antilope laget av gull, edelstener og diamanter.

Alle disse gavene ble gitt til det amerikanske riksarkivet, ifølge departementets oversikt.