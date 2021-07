Kina rydder opp etter flom, forbereder seg på tyfon

Vannet er i ferd med å synke i den flomrammede storbyen Zhengzhou og resten av Henan-provinsen i Kina, mens Zhejiang-provinsen forbereder seg på tyfonen In-Fa.

Vannstanden er i ferd med å synke i den flomrammede storbyen Zhengzhou i Kinas Henan-provins.

Lørdag fortsatte opprydningsarbeidet i Zhengzhou, der enkelte områder sto under opptil 2 meter vann tidligere i uken.

Flommen kostet minst 58 mennesker livet og førte til evakuering av nærmere en halv million mennesker fra byen, der det bor drøyt 10 millioner mennesker.

Også andre deler av Henan-provinsen ble hardt rammet av flommen, som ifølge myndighetene har forårsaket skader for flere titall milliarder kroner.

Evakuerer

Fortsatt blir flomrammede evakuert, noen ved hjelp av helikopter, andre ved hjelp av gummibåter.

Lørdag fant redningsmannskaper en mann som hadde vært innestengt av vannmasser i en underjordisk garasje i tre dager, og det ble også funnet fire omkomne i en tunnel som hadde stått under vann.

Redningsmannskapene bruker også bulldosere for å rydde veiene, der bilvrak og veltede trær flere steder ligger strødd.

Mange av dem som evakueres, har vært uten rent vann og mat i flere dager, og myndighetene frykter at koronapandemien skal skyte fart igjen.

Opprydding

Ifølge en talsmann for krisemyndighetene i Henan, Li Changxun, må det trolig settes i verk storstilt rengjøring og desinfisering «for å sikre at katastrofen ikke blir etterfulgt av en epidemi».

Flommen som rammet Zhengzhou og Kinas Henan-provins har forårsaket skader for flere titall milliarder kroner.

I Zhengzhou gikk også vannpumpene for fullt lørdag, for å tømme kjellere og tunneler for vann. Frykten er at det på nytt skal komme store nedbørsmengder når tyfonen In-Fa når kysten av Zhejiang-provinsen lenger sørøst søndag kveld.

Tyfon på vei

Havneanlegg i Zhejiang ble stengt lørdag og rundt 100 jernbaneavganger er innstilt i påvente av tyfonen. Myndighetene har sendt ut en nivå 3-advarsel, det tredje høyeste nivået.

I storbyen Shanghai, som ligger rett nord for Zhejiang-provinsen, er parker og museer stengt, og de rundt 25 millioner innbyggerne er bedt om å holde seg innendørs.

Også der er den store havnen stengt og rundt 150 skip, blant dem containerskip og cruiseskip, er evakuert fra området.