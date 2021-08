Flere drept i bakholdsangrep mot Hizbollah-begravelse

Den libanesiske hæren har sendt forsterkninger etter at fem personer, blant dem tre Hizbollah-medlemmer, ble drept sør for Beirut.

Folk flykter fra hjemmene sine etter trefningene i kystbyen Khaldeh rett sør for Libanons hovedstad Beirut søndag.

NTB-AFP-AP

1. aug. 2021 21:30 Sist oppdatert 21 minutter siden

Libanesiske soldater i pansrede kjøretøy på plass i kystbyen Khaldeh rett sør for den libanesiske hovedstaden søndag.

En utbrent bil etter sammenstøtene i Khaldeh søndag.

Mannen som forsøker å danne regjering i Libanon, Najib Mikati, ber folk besinne seg etter skuddvekslingen sør for Beirut søndag.

Det libanesiske militæret sier de har sendt forsterkninger til kystbyen Khaldeh like utenfor hovedstaden for å dempe spenningen etter trefningene, der det blant annet ble skutt med rakettkastere. Gjerningspersonene er fortsatt på frifot.

Hæren skriver i en uttalelse at soldater vil åpne ild mot alle væpnede menn i gatene i Khaldeh.

Hizbollah bekrefter at to personer i et begravelsesfølge ble drept i skuddvekslingen, som skal ha bakgrunn i en familiefeide. Bevegelsen ber hæren og sikkerhetsstyrker pågripe de ansvarlige for angrepet i Khaldeh-området.

Begravelsen var for et Hizbollah-medlem som ble drept kvelden før, opplyser en libanesisk sikkerhetskilde.

Flere mennesker ble ifølge kilden såret i skuddvekslingen mellom sunnimuslimske innbyggere og medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen.

Det statlige nyhetsbyrået NNA skriver at begravelsen var for Ali Shebli, som ble skutt på kloss hold og drept i et bryllup lørdag kveld. Drapet skal ha vært hevn for drapet på to personer i samme område i fjor.

Mannen som forsøker å danne regjering i Libanon, Najib Mikati, ber folk besinne seg og advarer mot splittelse, som man ofte ser mellom sunni- og sjiamuslimer i Libanon.

Mikati er nominert til statsminister og har flere store utfordringer dersom han klarer å danne regjering. Libanon er i en økonomisk krise som Verdensbanken mener er den verste i landet på over 100 år.