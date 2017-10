Mandag 9. oktober ble Khan dømt for å ha fremsatt trusler mot en politibetjent under en kontroll på Nørrebro i sommer. Han fikk en fengselsstraff på tre måneder. Det er småtteri for den pakistanske bandelederen som fra før har sonet dommer på tilsammen 12 år.

Statsadvokaten krevde også at Khan ble utvist fra Danmark. Det er fjerde gang statsadvokaten har forsøkt å få bandelederen sendt ut av landet. Men domstolen sa nei også denne gang. Det ble i stedet en betinget utvisning med to års prøvetid.