Føreren av varebilen i Rotterdam er løslatt

– Etterforskerne har ikke funnet noen kobling mellom mannen og terrortrusselen, heter det i en uttalelse fra politiet i Rotterdam.

Mannen ble tatt inn til avhør av politiet onsdag kveld etter at det ble funnet flere gassflasker i varebilen han befant seg i like ved konsertlokalet myndighetene mente kunne være et terrormål.

Sjåføren ble løslatt torsdag kveld, men en 22-åring som ble pågrepet torsdag morgen i forbindelse med terrortrusselen, forblir i politiets varetekt. Politiets talsmann Roland Ekkers sier 22-åringen ble pågrepet i Brabant øst i Nederland. Politiet har ransaket mannens bolig.

– Han er i varetekt og blir avhørt om trusselen i Rotterdam, sier politiet.

Det var det amerikanske bandet Allah-Las som skulle ha holdt konsert onsdag kveld. Bandet sa torsdag at de ser frem til å finne et nytt tidspunkt for konserten, og at de vil sørge for at alle som hadde kjøpt billetter til den avlyste konserten, får pengene sine tilbake.