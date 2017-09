Irma treffer Florida søndag: Guvernøren får kritikk for å ha ignorert klima-advarslene

Samtidig som guvernør Rick Scott har oppfordret 5,6 millioner mennesker til å forlate hjemmene sine før orkanen Irma raser over Florida, får han massiv kritikk for ikke å ha rustet delstaten mot klimaendringer, skriver The Washington Post.

Det til tross for at han har fått nok av advarsler og oppfordringer om å ta tak i det, ifølge klima- og miljøeksperter.

Både lokale tjenestemenn, akademikere og politiske allierte sier til avisen at Scott hverken har anerkjent problemet eller vist interesse i å finansiere prosjekter som vil gjøre Florida mer motstandsdyktig mot slike prøvelser.

Hvis Irma blir så ødeleggende som varselet tyder på, er USA aldri blitt truffet av så mange ødeleggende orkaner i én og samme sesong som i år.

Nettopp Florida er spesielt sårbar for stigning i havnivået og ekstreme værforhold på grunn av lang kystlinje og flatt landskap.

Irma herjer på Cuba: 22 personer omkommet hittil. Millioner bedt om å forlate hjemmene sine

NASA / Scanpix

– Gjør problemet verre enn det er

– Guvernør Scott har fått vitenskapen servert på sølvfat, men har likevel valgt å ikke gjøre noe, sier Kathy Baughman McLeod, en miljøekspert som tidligere var en del av Floridas energi- og klimautvalg, til The Washington Post.

Ifølge CNN er USAs fastland bare tre ganger tidligere blitt rammet av en kategori 5 orkan – det høyeste på skalaen. Irma har vekslet mellom å være kategori 4 og 5.

– Dette er mer enn et mangel på lederskap. Å benekte problemet gjør problemet enda verre enn det allerede er, sier Eric Buermann, tidligere hovedrådgiver for det republikanske partiet i Florida og tidligere styremedlem i sørvest-Floridas vannverk.

Også norske klimaforskere mener monsterorkanene har en sammenheng med klimaendringene

Carlo Allegri / Scanpix

Unnvikende svar på klimaspørsmål

Der forgjengeren hans, republikaneren Charlie Crist, mente at klimaendringene var viktige å ta tak i, har Rick Scott svart unnvikende på spørsmål om han tror klimaendringene er menneskeskapte.

I 2015 stormet det rundt ham da en rapport fra Florida Center for Investigative Reporting (FCIR) hevdet at de ansatte i Department of Environmental Protection (DEP), som jobber med klimaendringer og global oppvarming, ble nektet å bruke begreper som «klimaendringer» og «global oppvarming».

Guvernørens kontor har gjentatte ganger benektet at en slik uskreven regel for DEP eksisterte.

Det legger imidlertid ingen demper på kritikernes bekymringer.

– Det er viktig at vi ikke gjemmer oss for virkeligheten. Vi bør planlegge seriøst for fremtiden, og det gjør det ikke enklere at vi har en guvernør og en president som avviser klimaendringene, sier Harold Wanless, leder av geologisk vitenskapsavdeling ved Universitetet i Miami, til The Washington Post.