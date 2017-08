La Rambla gjenåpnet – ofrene minnet

Barcelonas berømte boulevard La Rambla ble fredag formiddag gjenåpnet. Beboere og turister kunne snirkle seg forbi fortsatt avsperrede områder til sine hjem og hoteller. Men det skal fortsatt være mye politi i gatene og streng overvåking av biler og fotgjengere.

Flere tusen mennesker hadde møtt fram på Placa de Catalunya, der angrepet startet, da ofrene ble minnet met ett minutts stillhet klokken 12.

De oppmøtte brøt ut i spontan applaus etter at minuttet var over, og flere av dem ropte «Jeg er ikke redd! Jeg er ikke redd».

Både kong Felipe og statsminister Mariano Rajoy deltok. Over hele landet ble det flagget på halv stang.

14 drept

Samtidig stiger dødstallene. 14 personer er nå bekreftet omkommet etter at en kvinne døde på sykehuset av skadene hun fikk i bilangrepet i havnebyen Cambrils. Over hundre mennesker ble skadet, og tilstanden skal være kritisk for 15 av dem, ifølge avisen La Vanguardia.

Etter hvert begynner det å komme informasjon om ofrene som ble meid ned av varebilen i den travle turistgaten La Rambla torsdag ettermiddag. En tre år gammel jente døde, skriver The Guardian. Tre tyskere, to italienere og en belgier er også blant de første som er identifisert.

De drepte og skadede er fra 34 land verden over, noe som gjenspeiler hvordan La Rambla er et av verdens fremste turistmål. Det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er rammet.