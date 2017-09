I løpet av få år kom 1 million jøder fra Sovjetunionen til Israel. Det har endret landet og hele regionen.

Sittende på en restaurant i sentrum av Haifa i det nordlige Israel er det ikke hebraisk vi hører fra de andre middagsgjestene. Det er russisk. I byens gater finner man også eksempler på butikker med russiske navn og kyrilliske bokstaver.

Innehaveren Konstantin Khovanov i butikken «Moskva» klager over at salget av souvenirer går dårlig. Blant annet fordi den russiske rubelen er så svak at turistene fra Russland ikke kjøper så mye.

Han er en av rundt en million russisktalene immigranter som har flyttet til Israel i tiden etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning.

1 million innvandrere på få år

Da Muren falt i 1989 innebar det ikke bare slutten på Den kalde krigen. Det var også startskuddet for en av vår tids store folkevandringer. Drøye 25 år senere har over 1 million russisktalende benyttet seg av muligheten jøder eller personer med jødisk familie har til aliyah – å flytte til Israel.

Mange av dagens israelere er etterkommere etter tidligere tiders jødiske innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen og Russland. Den siste bølgen med innvandrere derfra har i løpet at kort tid satt dype spor etter seg.

– Det finnes ikke noe eksempel i verden på en så suksessrik integrasjon, har den tidligere Sovjet-dissidenten Natan Sharansky sagt til Haaretz.

Innvandringen fra det tidligere Sovjetunionen etter Murens fall har vært helt spesiell, mener Haaretz-journalist og forfatter Lily Galili. Hun er medforfatter av boken «Millionen som forandret Midtøsten».

– De hoppet over steget med integrasjon og gikk rett til lederskap, har hun sagt til sin egen avis, Haaretz.

Mannen som samlet «russerne» bak seg

Russisktalende er svært sterkt representert blant landets politikere, leger, teknologiingeniører, dataprogrammerere, matte- og naturvitenskapslærere og deltagere under OL.

Mange hadde en høy utdannelse allerede da de kom til Israel og de satte raskt sitt preg på økonomi, kultur og ikke minst politikk i Israel.

Venstresiden i Israel var overbevist om at de sekulære og høyt utdannede immigrantene ville havne på venstresiden og i fredsleiren. Høyresiden mente at opplevelsene immigrantene hadde hatt i Sovjetunionen, ville gi dem «naturlig menneskelig forsterkning», skriver Haaretz.

Resultatet har vært at de i hvert fall når det gjelder sikkerhetsspørsmål har dratt det politiske landskapet kraftig mot høyre. De trekkes frem som en viktig del av forklaringen på hvorfor israelerne nå synes å være svært lite villig til å gi noe til palestinerne.

Ingen mer så enn forsvarsminister Avigdor Lieberman. Han vokste opp i det nåværende Moldova, med en sterk kjærlighet for russisk litteratur, og kom til Israel som tyveåring i 1978. Den politiske karrièren startet i skyggen av Benjamin Netanyahu, men med sitt eget parti og med stort sett russisktalende velgere i ryggen, har han feiret store triumfer.

Ikke minst fordi Lieberman har opprettholdt en steil holdning til palestinerne.

Han har foreslått å flytte arabisk-israelske byer til en mulig fremtidig palestinsk stat, i bytte mot at israelerne får palestinske landområder. Og han har snakket om at bare de som sverger troskap til Israel skal få beholde sitt statsborgerskap.

– De vil ikke gi fra seg noe de har erobret

– Russerne kommer fra et stort land. Å redusere størrelsen på lille Israel er utenkelig, sier David Aidelman, selv immigrant fra den tidligere sovjetrepublikken Usbekistan, om de russiskættedes holdninger.

Russerne kommer fra et system basert på bruk av makt og vold, mener Lily Galili.

– Deres holdning er at man ikke frivillig gir fra seg noe man har erobret. Russland tviholder jo fremdeles på et par øyer de tok fra japanerne under 2. verdenskrig, sier Galili.

For de russiskættede er det derfor ingen grunn til å føle noen skyld over at de holder på områdene de erobret i 1967. De ser ikke på seg selv som okkupanter på Vestbredden, eller Judea eller Samaria, som israelerne gjerne kaller det. De mener det er deres land.

Venstresiden i Israelsk politikk har skrumpet inn

Hun sier forskjellen mellom «russerne» og resten av befolkning er blitt mindre fordi alle israelerne er blitt dratt mot høyre.

Ifølge meningsmålinger oppgir nå bare 15 prosent av israelerne at de befinner seg på venstresiden i politikken. 41 prosent sier de befinner seg i sentrum, mens hele 43 prosent sier de er på høyresiden.

– De er ikke den eneste forklaringen på at det israelske landskapet har flyttet seg mot høyre, men det er den viktigste, sier hun under et intervju i Tel Aviv.

Stemte for loven som ville føre til «formell diskriminering av ikke-jøder»

Mens immigrantene fra det tidligere Sovjetunionen har stått for en hardhendt politikk overfor palestinerne, så betyr ikke det nødvendigvis at de har plassert seg på høyresiden i israelsk politikk for øvrig.

– Det er ikke alltid så lett å plassere partier på en høyre-venstre-akse i israelsk politikk, sier seniorrådgiver Marte Heian-Engdal i NOREF, som akkurat har skrevet en bok om israelsk politikk.

– Det er for eksempel de ortodoks religiøse som står for den mest konservative verdipolitikken, mens de såkalte russerne her står for en mer liberal politikk.

Cirka 300.000 av dem er ikke engang godkjent som jøder av rabbinatet i Israel. Et av problemene disse har er at de ikke får lov til å gifte seg med andre jøder i Israel dersom de ikke konverterer i henhold til ortodoks praksis.

Lieberman og hans partifeller stemte likevel for den svært kontroversielle loven om «en nasjonalstat for det jødiske folk» da den israelske regjeringen stemte om saken i november 2014. Et mindretall på seks regjeringsmedlemmer mente loven ville innebære en formell diskriminering av statens ikke-jødiske borgere og stemte imot. Saken bidro til å utløse en regjeringskrise.

– Alle er ute etter å ta oss

Den russiskfødte Likud-politikeren Alexander Shafran (35) tror de russiskfødte jødenes erfaringer med undertrykking i Sovjetunionen har satt sine spor.

– «I Sovjetunionen jaget alle oss. Det samme skjer her», er det litt eldre «russere» tenker, sier Shafran. Et eksempel på erfaringene russiskættede har fra Sovjet-staten; Shafrans oldefar ble drept av KGB.

Shafran sier de eldre immigrantene fra det tidligere Sovjetunionen tenderer til å være mer konservative når det gjelder de fleste politiske spørsmål, men at de yngre, de i hans egen generasjon, er mer liberale.

Men selv om det nærmest ustanselig har stormet rundt Avigdor Lieberman, har de russiske velgerne fortsatt å støtte ham.

– Han klarte å overbevise dem om at «alt de gjør mot meg, det gjør etablissementet mot oss», sier Lily Galili.

Derfor har Lieberman og hans parti fortsatt å være et viktig parti i Israelsk politikk. Et parti det er vanskelig å komme utenom for den som skulle ønske å stable på bena en levedyktig koalisjonsregjering.

Noen «russere» lever i en boble

En som ved det siste valget stemte på «noe helt annet enn Lieberman», er 23 år gamle Yulia Shereshev, som kom til Israel fra Kaliningrad i Russland da hun bare var 1,5 år gammel.

Hun snakker russisk, det er veldig nyttig, som hun sier, men liker ikke mentaliteten i det russiske miljøet i Israel, særlig de negative holdningene til araberne.

– Noen foretrekker å være i en «boble», der de bare snakker russisk, som bestemoren min. Faren min snakker konsekvent russisk til meg, og jeg svarer alltid på hebraisk, forteller hun i en kafé i Haifa.

Hun tror ungdommen er mer opptatt av Snapchat, Facebook og Instagram enn av politikk, men hun har merket i kommentarfeltene at det er blitt hardere fronter mellom høyre- og venstresiden.

– Det virker som om det ikke lenger er noen som befinner seg i sentrum, sier Shereshev.

En av de viktigste grunnene til det, kan altså være at immigranter fra det tidligere Sovjetunionen har dratt mange andre israelere med mot høyre.