Europol: Løsepengevirus er den største digitale trusselen

«De siste 12 månedene har vi sett et stort antall cyberangrep som er enestående i global skala, effekt og spredningsfrekvens», skriver Europol i en pressemelding i forbindelse med en ny rapport om organisert cyberkriminalitet.

Såkalt «ransomware» eller løsepengevirus, slik som «WannaCry», som rammet 200.000 ofre i over 150 land tidligere i år, får skylden for den økte trusselen av den europeiske politisamarbeidsorganisasjonen.

Viruset fungerer slik at datamaskinen låser seg mens brukeren blir bedt om å betale en sum penger for at maskinen skal åpnes igjen.

«Løsepengevirus-epidemi»

Europol sier at det enorme skadeomfanget som følge av «løsepengevirus-epidemien», har tatt cyberangrepstrusselen til et nytt nivå.

Løsepengevirus har rammet folk globalt på tvers av bransjer både i offentlig og privat sektor det siste året, og har dermed overskygget de fleste andre cybertrusler, heter det videre.

– Det siste året har vært eksepsjonelt når det gjelder type og omfang av angrepene vi har sett, sier Europol-direktør Rob Wainwright.

Han oppfordrer privatpersoner og bedrifter til å gjøre en større innsats for å beskytte seg selv.

En 80 sider lang rapport fra Europol nevner også digital informasjonsstjeling, det mørke nettet, utpressing av barn for barnepornografi og betalingssvindel som økende digitale trusler.

Fakta: Wannacry-angrepet Dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land. Det ble registrert over 57.000 angrep, med Russland, Ukraina og Taiwan som hovedmål. Ofrene er blitt lokket til å åpne tilsynelatende normale eposter, som i virkeligheten har til hensikt å gi avsenderen tilgang til maskinen. Når brukeren klikker på en vedlagt fil, som for eksempel ser ut til å være en faktura, blokkeres datamaskinen. «Våpenet» er kalt WannaCry. Ifølge eksperter er det basert på verktøy som er stjålet fra den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Det er i stand til å utnytte en svakhet i programvaren Windows fra Microsoft. Denne typen program omtales som «ransomware», eller løsepengevirus. Viruset kan unngås hvis man ikke åpner vedlegg eller trykker på lenker i epostene. Men når én maskin på et nettverk er infisert, kan viruset spre seg til andre datamaskiner på samme nettverk. Minst fire norske virksomheter ble berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice. Kilder: NSM, New York Times, The Guardian, Avast

Sabotasje mer enn pengesvindel?

Skadevaren er i utgangspunktet designet for pengesvindel. Men ofte blir det brukt som sabotasje heller enn for å tjene penger på kort sikt.

– Det har vært noen eksempler der en hendelse har et skinn av løsepengevirus, eller ransomware, som kanskje mer har vært et røykteppe for annen virksomhet, sa Chris Culina til Aftenposten i juli.

Han mente blant annet at Ukraina-angrepet var et destruktivt forsøk på å ødelegge sentral infrastruktur.

Culina fikk støtte av leder i NSMs cybersikkerhetsavdeling, Hans Christian Pretorius, som mener at det først og fremst er store nasjoner som er ansvarlige for sabotasjen. Terrororganisasjonene har ennå ikke kompetansen som skal til for å gjennomføre digitale sabotasjeangrep i stor skala.

– Det er et faktum at dette var relativt god skadevare helt opp til betalingsdelen. Det så egentlig ikke ut som om noen forsøkte å tjene penger på det, sa Pretorius om løsepengeviruset som rammet verden da.