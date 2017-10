2017 ble året da butikkdøden inntok USA. Kjente merker går konkurs og kjøpesentre står tomme.

Lyden av frosker som kvekker er det første Dan Bell hører når han kommer inn på Rolling Acres Mall. Det kommer fra et sted under rulletrappen der det har samlet seg vann i store dammer og naturen har flyttet inn. Knust glass knaser under skosålene. Glasstaket er pepret av kulehull. På den ene veggen har noen skrevet «I WILL KILL YOU» i store røde bokstaver.

Dan går varsomt opp rulletrappen uten geledd, over de syngende froskefamiliene. I andre etasje er marmorflisene dekket av grønt slim. Det er såpeglatt, og gelenderet er fjernet av skrapjernsjegere.