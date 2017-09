Dansk minister har Muhammed-karikatur som bakgrunn på iPaden

Hun har også lagt ut et skjermbilde av iPaden med Muhammed-tegningen på Facebook-kontoen sin.

I innlegget, som ble lagt ut tirsdag, skriver Støjberg at «vi skal være stolte over Muhammed-tegningene».

Onsdag kveld hadde hun fått nærmere 7.000 kommentarer på innlegget.

Støjbergs sjef, statsminister Lars Løkke Rasmussen, sier på sin side at han ikke er stolt over noen tegning og at han selv ikke har noen Muhammed-tegning på sin telefon.

– Men jeg er glad for at vi lever i et land der man kan ha det, understreker han.

Muhammed-karikaturene førte i 2005 til rasende protester og boikott av danske produkter i en rekke muslimske land.

I tillegg ble det rettet drapstrusler mot tegneren Kurt Westergaard og andre ansatte i Jyllands-Posten, som først publiserte de tolv tegningene av muslimenes profet.

Årsaken til at Støjberg publiserer innlegget nå, er at Skovgaards Museum i Viborg på Jylland har besluttet å ikke vise de tolv omstridte Muhammed-karikaturene på en utstilling om blasfemi.

Støjberg fikk onsdag støtte fra sin partifelle, Venstres nestleder og finansminister Kristian Jensen. I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest fremgangsrike regioner, og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at «vi står fast på våre verdier».

Ifølge Jensen har utenriksdepartementet planene klare hvis Muhammed-tegningene igjen skulle gi Danmark oppmerksomhet i utlandet.