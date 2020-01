Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekreftet mandag overfor Aftenposten at Norge vurderer en forespørsel fra Frankrike om å bistå dem militært i Mali i Vest-Afrika.

Anniken Huitfeldt (Ap) er leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun sier partiet skal vurdere dette grundig, men advarer mot å spre norske ressurser for tynt, særlig til områder der Norge har begrenset erfaring og kompetanse.

– Vi har bidratt med NATO-allierte i Irak og bør bidra til å sikre det som er oppnådd der i kampen mot IS.

Terje Pedersen/ NTB scanpix

Hun får støtte av SV-leder Audun Lysbakken, som mener det er vanskelig å forutse konsekvensene av å sende norske soldater til en militæroperasjon i Mali.

– Det er ikke det norske forsvarets oppgave å støtte franske militære operasjoner i Vest-Afrika. Norge må si nei til Frankrikes forespørsel om å delta i enda en krig et helt annet sted i verden, mener han.

Statsråd Bakke-Jensen sier at han vurderer forespørselen om norske soldater til Mali, men kan ikke svare på når denne vurderingen vil være ferdig.

Regjeringen har bestemt at Norge skal sende et nytt transportfly i seks måneder til FNs sikkerhetsbevarende styrker senere i år og frem til 2021.

I likhet med SV er også Fremskrittspartiet mot at Norge skal sende soldater til krig mot jihadistiske terrorister i Afrika.

– Dette er et militært bidrag Norge bør si nei til. Det har vi gitt tydelig tilbakemelding om, sier Christian Tybring-Gjedde, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Fremskrittspartiet. Han mener at en rekke faktorer taler mot norsk deltagelse.

Norge bør forholde seg til Nato-oppdrag, mener han, og påpeker at vi ikke tidligere har vært med på slike oppdrag under fransk ledelse.

– Et helt avgjørende poeng er at Norge ikke har noen nasjonale interesser i Sahel-området. Konfliktlinjene i Mali er i tillegg svært uklare, og kamp mot «terrorister» er et udefinert oppdrag. Oppdraget har heller ingen exitstrategi, sier Tybring-Gjedde.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Vestafrikanske statsledere støtter Macrons plan om opptrapping

Mandag møtte president Emmanuel Macron flere vestafrikanske statsledere i Frankrike for å drøfte jihadistene som herjer kontinentet. Lederne støtter Frankrikes militære nærvær og Macrons plan om å sende 220 ekstra soldater som skal trene og bistå lokale militære styrker i kampen mot væpnede islamistgrupper.

Det ble holdt etter at militæret i USA bekreftet at de vurderer å trekke ut mange av de amerikanske soldatene i Afrika.

FNs utsending til Vest-Afrika, Mohamed Iban Chambas, sa før helgen at «den voldsomme økningen» i terrorangrep har undergravd folks tillit til myndighetene i land som Burkina Faso, Mali og Niger. Her har antall terrordrap femdoblet seg siden 2016.

Guillaume Horcajuelo/EPA POOL

Christophe Petit Tesson/ NTB scanpix

Ekspert: Norske styrker vil gjøre liten forskjell

Afrika-ekspert Stig Jarle Hansen har jobbet med Sahel-regionen i mange år. Han tror norske styrker vil gjøre liten forskjell på bakken i Mali.

– Spesielt ikke i en kontekst der Frankrike blir mer og mer upopulære. Nøkkelen er heller å få opp legitimiteten til lokale hærer. Lokale konflikter må håndteres før jihadister kommer inn og overtar dem, sier Hansen, som er professor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Dag W. Grundseth

Dagens uforutsigbare verdenssituasjon har vært trukket frem som en grunn til at Norge vil prøve å skaffe seg flere ben å stå på sikkerhetspolitisk, for eksempel hos Frankrike. Hansen har lite tro på dette.

– Jeg tror neppe at et norsk engasjement er viktig for Norge sikkerhetsmessig, for å knytte oss til Frankrike. Frankrike har lite å tilby. De er ikke militært sterke nok. Det samme gjelder for så vidt resten av EU. De kan ikke være en erstatning for USA eller for faktisk og utvide dybden av det norske forsvaret og ta mer av de sistnevnte kostnadene selv, ubalansen i byrdefordeling i Europa er nok det USA reagerer sterkest mot med hensyn til norsk forsvarspolitikk.