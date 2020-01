Soleimanis etterfølger lover hevn over USA

Mandag ledet Irans åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei en bønn ved Soleimanis kiste. Han ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad fredag.

Khamenei var ledsaget av offisielle representanter for Iran med president Hassan Rouhani i spissen. Flere hundre tusen sørgende deltok i gravferden til generalen.

Generalens datter Zeinab sverget hevn i en tale på iransk TV.

– Familiene til amerikanske soldater i det vestlige Asia kan nå bare vente på nyheten om at barna deres er døde, sa hun, til jubel fra folkemengden.

Etterfølger: - Det vil med sikkerhet bli iverksatt handlinger

Også Soleimanis etterfølger varsler hevn over USA.

– Gud den allmektige har lovet å få sin hevn, og Gud er den viktigste hevneren. Det vil med sikkerhet bli iverksatt handlinger, sa Qaani i et intervju med iransk TV mandag.

Han lover å følge i Soleimanis fotspor.

– Vi lover å fortsette nedover martyr Soleimanis vei, like fast som før og med Guds hjelp. Og til gjengjeld for hans martyrdød planlegger vi å bli kvitt Amerika fra regionen, sier han.

Qaani er brigadegeneral og har vært en nær medarbeider av Soleimani og nestkommanderende i Quds-styrken siden 2006.

62-åringen ble født i Khorasan-provinsen nord i Iran i 1957 og sluttet seg til Revolusjonsgarden som 25-åring.

Ustabil situasjon

Trusselen fra Iran kommer som et tilsvar på USAs likvidering av Qasem Soleimani. Samtidig varslet Iran at de vil se bort fra deler av atomavtalen fra 2015.

Utviklingen kan bringe Iran nærmere å bygge en atombombe, gjøre et militært angrep fra Teheran mot Amerika, og gjøre det mulig for IS å igjen etablere seg i Irak. Det vil i så fall gjøre Midtøsten til et farligere og mer ustabilt sted.

Trump advarte

Trump har gjentatte ganger advart Iran mot å ta hevn.

Søndag skrev han på Twitter at USA vil slå tilbake med full styrke, muligens på en uproporsjonal måte, om Iran angriper amerikanske personer eller mål.

Dagen før uttalte han at USA har valgt ut 52 mulige iranske mål, om iranerne skulle gjengjelde likvideringen av Soleiman. Blant målene er flere steder av stor kulturell betydning.

Skulle slike mål angripes kan det etter internasjonal lov bli ansett som krigsforbrytelse, ifølge New York Times.

– De har lov å drepe vårt folk. De har lov å torturere og kveste vårt folk. De har lov til å bruke bomber langs veikanten og sprenge vårt folk. Og vi har ikke lov å røre deres kulturelle steder? Det fungerer ikke slik, sa Trump søndag.

Trump varsler sanksjoner om Irak kaster USA ut

Iraks nasjonalforsamling ba søndag regjeringen om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen mot IS ut av landet. Resolusjonen ble vedtatt to dager etter at USA likviderte Soleimani.

I det samme angrepet ble også den irakiske militslederen Abu Mahdi al-Muhandis drept, og Iraks statsminister har omtalt angrepet som en krenkelse av Iraks suverenitet og en aggressiv handling mot landet.

President Donald Trump sier at USA nekter å forlate Irak uten å få betalt for landets militære investeringer, og lover sanksjoner om de blir kastet ut.

– Vi har en usedvanlig dyr flybase der som kostet millioner av dollar å bygge. Vi drar ikke med mindre de betaler oss tilbake for den, sa Trump til reportere om bord flyet da han søndag var på tur hjem fra ferie.

– Om de ber oss om å dra, vil vi ilegge dem sanksjoner som de aldri har sett maken til. De vil få de iranske sanksjonene til å se tamme ut, fortsatte presidenten.

Han advarer videre Irak mot å opptre fiendtlig eller upassende.