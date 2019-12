Senatsleder gyver løs på demokratenes riksrettstiltale og sier bare ett utfall er akseptabelt

Mitch McConnell, den republikanske flertallslederen i Senatet, er ikke nådig mot demokratenes prosess for å stille president Donald Trump for riksrett. Han kaller riksrettsgranskningen «sjuskete arbeid».

– Riksrett kan ha gått fra å være noe som skjer én gang i en generasjon, til å bli en del av den konstante politiske bakgrunnsstøyen, sa McConnell.

McConnell er den politikeren som vil ha størst innflytelse over hvordan en riksrettssak blir ført. Torsdag tok han ordet i Senatet og la bredsiden til mot hvordan demokratene har håndtert saken.

– Demokratene har latt sitt partipolitiske sinne mot denne presidenten skape en ny giftig presedens somvil gi ekko fremtiden, sa McConnell.

– Planlegger urettferdig sak

Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, hadde ordet etter McConnell.

– Republikanerne planegger den raskeste og mest urettferdige riksrettssaken i historien, sa han.

Schumer ønsker å innkalle vitner fra Trumps krets i rettssaken og stilte flere ganger spørsmål om dette i innlegget sitt.

– Er presidentens sak virkelig så svak at hans egne menn ikke kan møte opp og vitne under ed, spurte Schumer.

Representantenes hus vedtok natt til torsdag norsk tid med klart flertall, men etter partiskillelinjer, å tiltale Trump for maktmisbruk og blokkering av en kongressgranskning.

Fnøs av tilsynelatende motvilje

McConnell minnet om en rekke demokraters krav om å stille Trump for riksrett de siste årene og at enkelte ble fremsatt før Trump var president.

– Demokrater ville blant annet tiltale presidenten for å ha vært uhøflig mot pressen, argumenterte McConnell.

Han fnøs av ledende demokraters påstand om at de bare motvillig gikk inn for riksrettsgranskning og riksrettstiltale.

– Nancy Pelosis Representantenes hus ga etter for en fristelse de fleste andre har motstått, sa han.

Venter med saken?

Onsdag kveld etter avstemnngen om riksrett ble det debatt om hvorvidt demokratene vil sende tiltalen rett over til Senatet eller vente.

Nancy Pelosi, den demokratiske kongresslederen, ville ikke svare direkte på dette. Hun mener det er umulig å velge sakførere fra Representantenes hus før man vet hvordan rettssaken i Senatet skal foregå.

Enkelte mente demokratene burde vente med å sende saken over til de får forsikringer om en reell og rettferdig rettssak. Flere republikanere, blant dem senator Ted Cruz, sa det var likegyldig for dem.

– Kalde føtter

McConnell tok opp temaet torsdag morgen i Senatet.

– Det ser ut som ankagerne har fått kalde føtter og er motvillige til å sende sin slurvete sak over til Senatet, sa han.

Det er imidlertid også en annen grunn til å vente med å sende anklager til Senatet. Riksrett kommer nemlig først i køen og dermed stopper annet politisk arbeid opp. Det er flere saker som Kongressen ønsker å få gjennom hvis mulig før riksrettssaken.

Schumer og McConnell har planlagt et møte senere torsdag for å begynne drøftelser om rammene for riksrettssaken.